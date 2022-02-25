İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği, destek amacıyla Ukrayna bayrağı astı - Haberler
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İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği, destek amacıyla Ukrayna bayrağı astı

AA, Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği, destek amacıyla Ukrayna bayrağı astı

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği binasına destek amacıyla Ukrayna bayrağı asıldı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği binasına destek amacıyla Ukrayna bayrağı asıldı.

İngiltere Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ukraynalı dostlarıyla dayanışma içerisinde Ukrayna bayrağını dalgalandırdıkları belirtildi.

Paylaşımda, "Birleşik Krallık, Rusya'nın özgürlük ve demokrasiye yönelik sebepsiz saldırısı karşısında Ukrayna halkının yanındadır." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna Büyükelçiliği de Twitter hesabından söz konusu paylaşımı alıntılayıp, destek ve dayanışma için İngiltere'ye teşekkür etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel

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