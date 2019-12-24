İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip, hastaneden taburcu oldu
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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip, hastaneden taburcu oldu

Nükseden rahatsızlığının tedavisi için bir süredir hastanede bulunan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip taburcu oldu.

24.12.2019 20:39 | Son Güncelleme: 24.12.2019 20:39
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip, hastaneden taburcu oldu

Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi , hastaneden taburcu edilerek eve çıktı. Resmi unvanı Dükü olan 98 yaşındaki Prens Philip, 'i ailesiyle birlikte geçirecek.


Kalp rahatsızlığı bulunan ve geçtiğimiz yıllarda geçirdiği idrar yolları enfeksiyonunun ardından resmi görevlerini bırakan Prens Philip cuma günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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