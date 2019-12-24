İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip, hastaneden taburcu oldu
Nükseden rahatsızlığının tedavisi için bir süredir hastanede bulunan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip taburcu oldu.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip, hastaneden taburcu edilerek eve çıktı. Resmi unvanı Edinburg Dükü olan 98 yaşındaki Prens Philip, Noel'i ailesiyle birlikte geçirecek.
Kalp rahatsızlığı bulunan ve geçtiğimiz yıllarda geçirdiği idrar yolları enfeksiyonunun ardından resmi görevlerini bırakan Prens Philip cuma günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Euronews.com'da Görüntüle