İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e Türk maskesi
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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e Türk maskesi

13.11.2020 07:27 | Son Güncelleme: 13.11.2020 08:05
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e Türk maskesi

Sosyal medya hesabında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in bir fotoğrafını paylaşan Telli, Kraliçe'nin taktığı maskenin TT Medical Grup tarafından üretildiğini söyledi: "TT motosikletlerine bindiremedik ama TT maskesini taktırdık.

Sosyal medya hesabında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in bir fotoğrafını paylaşan Telli, Kraliçe'nin taktığı maskenin TT Medical Grup tarafından üretildiğini söyledi: "TT motosikletlerine bindiremedik ama TT maskesini taktırdık." 11 ülkeye maske ihraç ettiklerini belirten Tarhan Telli, "İngiltere'de bakanlıklar da bizim maskelerimizi tercih ediyor" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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