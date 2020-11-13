İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e Türk maskesi
13.11.2020 07:27 | Son Güncelleme: 13.11.2020 08:05
Sosyal medya hesabında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in bir fotoğrafını paylaşan Telli, Kraliçe'nin taktığı maskenin TT Medical Grup tarafından üretildiğini söyledi: "TT motosikletlerine bindiremedik ama TT maskesini taktırdık.
Sosyal medya hesabında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in bir fotoğrafını paylaşan Telli, Kraliçe'nin taktığı maskenin TT Medical Grup tarafından üretildiğini söyledi: "TT motosikletlerine bindiremedik ama TT maskesini taktırdık." 11 ülkeye maske ihraç ettiklerini belirten Tarhan Telli, "İngiltere'de bakanlıklar da bizim maskelerimizi tercih ediyor" diye konuştu.
Kaynak: Hürriyet