İngiltere konsolosluk çalışanından Çin'e işkence suçlaması
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İngiltere konsolosluk çalışanından Çin'e işkence suçlaması

İngiltere'nin Hong Kong Konsolosluğu'nun eski bir çalışanı, Çin istihbaratının, protestolara öncülük eden aktivistler hakkında bilgi almak için kendisine işkence ettiğini iddia etti

20.11.2019 16:19 | Son Güncelleme: 20.11.2019 16:19
İngiltere konsolosluk çalışanından Çin'e işkence suçlaması

'nin Konsolosluğu'nun eski bir çalışanı Çin istihbaratının, protestolara öncülük eden aktivistler hakkında bilgi almak için kendisine işkence yaptığını iddia etti.


Wall Street Journal'a konuşan Simon Cheng, "İngiltere'nin protestolardaki rolünü" öğrenmek için Çin istihbaratının birçok kez kendisini sorguya çektiğini, dövdüğünü ve uykusuz bıraktığını ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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