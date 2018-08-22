İngiltere Kedi ve Köpek Yavrularının Pet Shoplarda Satışını Yasaklıyor

İngiltere hükümeti altı aydan küçük kedi ve köpek yavrularının dükkanlarda ve ruhsatlı hayvan satıcıları tarafından satılmasını yasaklamaya hazırlanıyor.

Hayvan hakları kampanyaları tarafından savunulup hükümetten destek bulan öneriler yasalaştığında 6 aylıktan küçük kedi ve köpek yavruları ancak hayvan barınakları ya da doğrudan yetiştiricilerden alınabilecek.

Henüz danışma aşamasındaki düzenleme yavru kedi ve köpekleri korumaya yönelik.

Şu anki düzenlemeye göre ruhsat sahibi dükkanlar ve üçüncü şahıslar kedi ve köpek üretimi yapılan çiftliklerden aldıkları yavruları satabiliyor.

Hayvan hakları savunucuları, üçüncü şahıslar ve dükkanlarda satılan yavruların annelerinden erken ayırılmasının, oradan oraya taşınmasının ve uygun olmayan koşullarda tutulmasının bir çok sağlık sorununa yol açabildiğine dikkat çekiyorlar.



Yeni tasarı 'Lucy Kanunu' adı altında kampanya yürüten hayvan hakları hareketinin zaferi sayılıyor.

Lucy Kanunu kampanyası, adını bir köpek üretim çiftliğinde kötü koşullarda büyüyen bir köpek yavrusundan alıyor.

Grup, önerilerini yaklaşık 150 bin imzalı bir dilekçe ile sundu ve öneriler Mayıs ayında parlamentoda görüşüldü.

Satış yasağı önerisini destekleyen Muhafazakar Parti hükümetinin Çevre Bakanı Michael Gove, "Hayvanların yaşam koşullarını tamamen gözardı eden insanlar bu sefil ticaretten artık kar edemeyecekler" diye konuştu.

Ülkede kaç kedi ve köpek yavrusunun bu tür yollarla satıldığının kaydı tutulmuyor fakat hayvan koruma vakıflarından Blue Cross (Mavi Haç) Britanya'da her yıl 40 ila 80 bin köpek yavrusunun satıldığını tahmin ediyor.

Çevre Bakanlığı da ruhsat ile kedi ve köpek yavrusu satan dükkan ve şahıs sayısının 100'den aşağı olduğunu açıklamıştı.

Hayvan hakları grupları öneriye ek olarak hayvan barınaklarının da daha sıkı kurallara bağlanmasını ve hayvan yetiştirilen çiftliklerin kapatılmasını da istiyor.

Fakat hayvan yetiştiricileri örgütleri de hayvanların yasadışı bir şekilde karaborsada tamamen kontrol dışı alım satımına yol açabileceği uyarısında bulunuyorlar.

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