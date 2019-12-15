İngiltere İşçi Partisi lideri Corbyn, seçim yenilgisi nedeniyle özür diledi
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İngiltere İşçi Partisi lideri Corbyn, seçim yenilgisi nedeniyle özür diledi

İngiltere'de 12 Aralık'ta düzenlenen genel seçimlerden ağır yenilgi ile çıkan İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn, sonuçlardan ötürü taraftarlarından özür diledi

15.12.2019 20:47 | Son Güncelleme: 15.12.2019 20:47
İngiltere İşçi Partisi lideri Corbyn, seçim yenilgisi nedeniyle özür diledi

'de 12 'ta düzenlenen genel seçimlerden ağır yenilgi alarak çıkan Genel Başkanı Jeremy Corbyn, sonuçlardan ötürü taraftarlarından özür diledi.


"Sevdiğim bu ülkeyi birleştirmek istemiştim ama yetersiz kaldığımız için üzgünüm ve bunun sorumluluğu bana ait." ifadelerini kullanan Corbyn, Mirror gazetesindeki makalesinde, desteğini kaybettikleri emekçi sınıfın taleplerini dinleyerek bu yenilgiden ders çıkaracakları sözünü verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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