İngiltere İşçi Partisi, eski lideri Jeremy Corbyn'in parti üyeliğini askıya aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun
BBC

İngiltere İşçi Partisi, eski lideri Jeremy Corbyn'in parti üyeliğini askıya aldı

29.10.2020 16:52 | Son Güncelleme: 29.10.2020 16:55
İngiltere İşçi Partisi, eski lideri Jeremy Corbyn'in parti üyeliğini askıya aldı

İngiltere'de ana muhalefet İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn'in, parti içinde Yahudi düşmanlığı ile ilgili yürütülen bir soruşturmada, lider olduğu dönemde partinin "hukuksuz ayrımcılık ve taciz olaylarından sorumlu tutulması" üzerine parti üyeliği askıya alındı.

İngiltere'de ana muhalefet İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn'in, parti içinde Yahudi düşmanlığı ile ilgili yürütülen bir soruşturmada, lider olduğu dönemde partinin "hukuksuz ayrımcılık ve taciz olaylarından sorumlu tutulması" üzerine parti üyeliği askıya alındı.

İngiltere'deki insan hakları ihlallerini denetleyen Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu, Yahudi düşmanlığı içeren ırkçılığa karşı tavır almada İşçi Partisi'nin "ciddi kusurları olduğu" sonucuna vardı.

Komisyon ayrıca, Yahudi düşmanlığı ile ilgili gündeme getirilen şikayetlerin ele alınması sürecinde Corbyn'in ofisinin "siyasi müdahalede" bulunduğunu kaydetti.

Corbyn, İşçi Partisi içinde anti-Semitizmin (Yahudi düşmanlığı) "ciddi biçimde abartıldığını" ifade etti.

İşçi Partisi ise bu "ifadelerini geri almadığı için" Corbyn'in partiden ihraç edildiğini açıkladı.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Türkan Şoray Hatice Çarpar Sertab Erener
Spor Yücel İldiz Mehmet Topal Arda Kardeşler Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Fransa Saldırı Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere İşçi Partisi, eski lideri Jeremy Corbyn'in parti üyeliğini askıya aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 16:56:40. #1.15#
title