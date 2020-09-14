İngiltere İçişleri Bakan Yardımcısı '6 kişi' kuralına uymayanların yetkililere bildirilmesini istedi İngiltere'de İçişleri Bakan Yardımcısı Kit Malthouse halka, en fazla 6 kişinin toplanması kuralını ihlâl eden komşularını yetkililere bildirme çağrısı yaptı.

İngiltere'de İçişleri Bakan Yardımcısı Kit Malthouse halka, en fazla 6 kişinin toplanması kuralını ihlal eden komşularını yetkililere bildirme çağrısı yaptı.

İngiltere'de Pazartesi gününden itibaren kapalı ya da açık mekanlarda 6'dan fazla kişinin toplanması yasaklanmıştı.

Karar, İngiltere'de Covid-19 vaka sayılarında artış yaşanmasının ardından alınmıştı.

Ülkede R sayısı (1 kişinin virüs bulaştırdığı kişi sayısı), Mart ayından beri ilk kez 1 ile 1,2 arasında.

BBC'ye verdiği röportajda bir soru üzerine Bakan Yardımsıcısı Malthouse, bu kuralı ihlal edenlerin telefonla bildirilmesini istedi.

İngiltere'de Pazartesi günü 2621 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Ülkede son 3 gündür 3000'den fazla yeni vaka belirleniyordu. Ülkede Pazartesi günü 9 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle birlikte toplam can kaybı 41.637'ye çıktı.

Ulusal Polis Şefleri Konseyi (NPCC) Başkanı Martin Hewitt ise 6 kişi kuralının vatandaşların komşularını "ele verme" üzerine kurulmadığını kaydetti.

Hewitt, "Bu hepimizin sorumlu davranmasına dayanıyor" dedi.

King's College London Üniversitesi'nden Profesör Bobby Duffy BBC'ye, yaptıkları bir araştırmaya göre salgın sırasında 20 kişiden 1'inin kuralları ihlal edenleri ihbar ettiklerini söylediklerini açıkladı.

Yeni kurallar neler?

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, kurallara uyulması gerektiğini söyledi ve "Neden 5 kişi, neden 6 ya da 7 değil diye düşünebilirsiniz. Bilimin belirlediği sayıya uymak zorundasınız ve onlar 6 sayısını söylüyorlar ve bence bu kurala uymalıyız" dedi.

Ailesindeki bir kişinin koronavirüs semptomları göstermesi üzerine İşçi Partisi liderinin kendini karantinaya aldığı açıklandı.