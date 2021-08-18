İngiltere Genelkurmay Başkanı Carter, Taliban'ın bu sefer farklı olabileceğini söyledi
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İngiltere Genelkurmay Başkanı Carter, Taliban'ın bu sefer farklı olabileceğini söyledi

İngiltere Genelkurmay Başkanı Carter, Taliban'ın bu sefer farklı olabileceğini söyledi
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere Genelkurmay Başkanı Nick Carter, Taliban'a Afganistan'da yeni hükümet kurması için alan verilmesi gerektiğini belirterek, "Belki de bu Taliban, insanların 1990'lardan hatırladığından farklı bir Taliban." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Genelkurmay Başkanı Nick Carter, Taliban'a Afganistan'da yeni hükümet kurması için alan verilmesi gerektiğini belirterek, "Belki de bu Taliban, insanların 1990'lardan hatırladığından farklı bir Taliban." değerlendirmesinde bulundu.

Carter, BBC'ye yaptığı açıklamada, İngiliz kuvvetlerinin Kabil Havaalanı çevresinde güvenliği sağlayan Taliban'la iş birliği yaptığını ve eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ile temas halinde olduklarını söyledi.

Nick Carter, "Taliban, Karzai'nin daha dün bana söylediği gibi aşiretlerin farklı derlemesidir, onlar taşralı çocuklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Taliban'ın homojen bir örgüt olmadığını, Afganistan'ın kırsal kesiminden farklı aşiret figürlerinden oluşan bir grup olduğunu söyleyen Carter, "Sabırlı olmak zorundayız, sakin kalmak zorundayız ve onlara bir hükümet kurmaları için ve kimliklerini göstermeleri için alan vermek zorundayız. Belki de bu Taliban, insanların 1990'lardan hatırladığından farklı bir Taliban olabilir." ifadesini kullandı.

Carter, "Daha makul ve daha az baskıcı bir Taliban olabilir." yorumunda bulunarak, "Gerçekten de şu anda Kabil'i yönetme biçimine bakarsanız, bunun daha makul olduğuna dair bazı işaretler var." diye konuştu.

Nick Carter, Sky News'te yaptığı açıklamada da sunucunun Taliban'dan "düşman" olarak bahsetmesi üzerine, "Bence düşman kelimesini kullanırken çok dikkatli olmalısınız." ifadesini kullandı.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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