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İNGİLTERE'DEKİ TÜRKLER SON UÇAKLARLA İSTANBUL'A GELDİ

Haber-Kamera Enver ALAS İSTANBUL, DHASağlık Bakanlığı'nın uçuşa yasak ülkeler arasına İngiltere'yi de eklemesi üzerine Londra'da bulunan Türkler, yasağın başlamasına dakikalar kala düzenlenen iki ek seferle İstanbul'a geldi.

17.03.2020 19:39 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:43

Haber-Kamera Enver ALAS İSTANBUL, DHA

Sağlık Bakanlığı'nın uçuşa yasak ülkeler arasına İngiltere'yi de eklemesi üzerine Londra'da bulunan Türkler, yasağın başlamasına dakikalar kala düzenlenen iki ek seferle İstanbul'a geldi. Terminalden termal kamera kontrolünden geçen yolcular, 14 gün boyunca kendilerini bulundukları evlerde karantina altına alacaklarını belirttiler.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında son olarak İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin aralarında olduğu 6 ülkeyi kapsayacak şekilde uçuşları durdurma kararı almıştı. Uçuş yasağı bugün sabah saat 08.00 itibarıyla başladı. Yasağın başlamasına dakikalar kala İngiltere'deki Türk vatandaşları, Türk Hava Yolları'nın düzenlediği iki ek seferle Londra'dan İstanbul'a geldi. Saat 16.00 sıralarında inen uçaklardaki yolcular, termal kamera uygulamasından geçerek yurda giriş yaptı. Yolcuların büyük bir bölümünün tedbir amaçlı maske ve eldiven taktığı görüldü.

Uçuş yasağı öncesi son uçakla gelen yolcular, yaşadıklarını basın mensuplarına anlattı. Yolculardan Erol Aslan, Aslında biraz daha kalacaktım. Ama uçuşlar durdurulunca hemen dönmek istedim. Eğer son uçakla dönmeseydim ne zaman dönebileceğim belli olmayacaktı. Açıkçası şu anda ne olacağını hiç kimse bilmiyor. İki tane büyük uçak vardı. Oradaki yolcuları aldı diye konuştu.

14 GÜN BOYUNCA KENDİMİ İZOLE EDECEĞİM

Arya Taşköprü ise normal koşullarda bugün döneceğini ancak uçuşların durdurulması kararının ardından ilk etapta uçuşunun iptal edildiğini ancak ek seferlerde yer bulabildiğini aktardı. Taşköprü, İptal edilmesinin ardından THY ve Pegasus ekstra uçuşlar koydular. Fakat bizim bu uçuşlara bilet alabilmemiz çok sancılı oldu. Çok ciddi ücretlere bu biletleri aldık. Eğer alamasaydım orada nasıl kalacaktım bilmiyorum. Evimde ufak bir bodrum katı var. Orada kendimi 14 gün boyunca izole edeceğim ifadelerini kullandı.

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İNGİLTERE'DEKİ TÜRKLER SON UÇAKLARLA İSTANBUL'A GELDİ

Kaynak: DHA

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İNGİLTERE'DEKİ TÜRKLER SON UÇAKLARLA İSTANBUL'A GELDİ

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