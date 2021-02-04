İngiltere'de yeni Covid tedavisi denemesi: Birinci ve ikinci dozlarda farklı aşılar kullanılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
BBC

İngiltere'de yeni Covid tedavisi denemesi: Birinci ve ikinci dozlarda farklı aşılar kullanılıyor

04.02.2021 13:42 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:00
İngiltere'de yeni Covid tedavisi denemesi: Birinci ve ikinci dozlarda farklı aşılar kullanılıyor

İngiltere'de tedarik sürecinde sorun yaşanması olasılığına karşı, birinci ve ikinci dozlarda farklı Covid-19 aşıların kullanıldığı bir deneme çalışması başlatıldı.

İngiltere'de tedarik sürecinde sorun yaşanması olasılığına karşı, birinci ve ikinci dozlarda farklı Covid-19 aşıların kullanıldığı bir deneme çalışması başlatıldı.

Uzmanlar, esnekliği artırabilecek bu yöntemin daha iyi koruma sağlama olasılığı olduğunu söylüyor.

Hükümet, en az yaza kadar mevcut aşılama yaklaşımında bir değişikliğin öngörülmediğini açıkladı.

Ortak Aşı Komisyonu'nun kararında bu aşamada BioNTech/Pfizer ya da Oxford-AstraZenaca aşısı yapılan kişilerin ikinci dozlarında da aynı aşının kullanılacağı belirtiliyor.

Ancak çok nadir durumlarda- stoklarda sadece aşılardan birinin bulunması veya ilk dozda hangi aşının kullanıldığının bilinmediği durumlarda- farklı bir aşının kullanılabileceği vurgulanıyor.

'Başka aşılarda sonuç alındı'

Uzmanlar, daha önce bunun Ebola aşılarında denendiğine ve farklı dozların daha iyi koruma sağladığına dikkat çekiyor.

Ulusal Bağışıklık Programı Değerlendirme Konsorsiyunu'nca yürütülen Com-Cov adlı çalışma kapsamında, 50 yaşın üstü 800'ün üzerindeki gönüllüye 4-12 hafta aralıkla yapılacak ikinci dozda bu iki aşıdan biri kullanılacak.

Düzenleyici kurumun onay vermesi halinde çalışmaya başka aşılar da dahil edilebilecek.

'Bağışlık güçlendirilebilir'

Aşılamadan sorumlu bakan yardımcısı Nadhim Zahawi, çalışma için 7 milyon sterlinlik (Yaklaşık 9,5 milyon dolar) bir kaynak aktarıldığını ve sonuçların yaza kadar paylaşılmayacağını belirterek "Şu anda hiçbir şeyi değiştirmiyoruz" dedi.

Zahawi, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Geçmişte dozların karıştırıldığı birçok örnek var. Hepatit, çocuk felci, kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşılarında bu yapıldı" diye konuştu.





Hükümetin sağlık konularındaki başdanışman yardımcısı Prof. Jonathan Van-Tam da farklı dozların kullanılmasının bağışıklık tepkisini güçlendirebileceğini söyledi.

İngiltere'de şimdiye kadar 10 milyondan fazla kişiye ilk doz Covid-19 aşısı yapıldı.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre İngiltere, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı kaynaklı ölümlerin sayısının 100 bini aştığı tek Avrupa ülkesi.

Ülkede bugün itibarıyla vaka sayısı 3 milyon 871 bini, can kaybı sayısı da 109 bini aştı.





İngiltere'de yeni Covid tedavisi denemesi: Birinci ve ikinci dozlarda farklı aşılar kullanılıyor
BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Meral Akşener Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu
Magazin Sezen Aksu Özcan Deniz Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Erol Bulut Ersun Yanal Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Ptt Silah Ankara Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere'de yeni Covid tedavisi denemesi: Birinci ve ikinci dozlarda farklı aşılar kullanılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 14:00:26. #1.14#
title