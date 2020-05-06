İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti

İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
06.05.2020 10:25 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:28

İngiltere'de Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Neil Ferguson, evlilik dışı ilişki yaşadığı kadınla sosyal mesafe kurallarına aykırı olarak iki kez evinde görüştüğü ortaya çıkınca istifa kararı aldı.

Londra merkezli Imperial College'da salgın bilim alanında uzman öğretim üyesi Prof. Dr. Neil Ferguson, İngiltere'de yürürlükte olan sokağa çıkma ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğinin ortaya çıkmasının ardından hükümete salgınla mücadelede tavsiye veren Bilim Kurulu'ndaki görevini bıraktı.

Ferguson'ın, sosyal mesafe kurallarına aykırı olarak evlilik dışı ilişkide olduğu bir kadını iki kez evine kabul ettiği ortaya çıkmıştı.

EVLİLİK DIŞI İLİŞKİ

İngiliz basınındaki haberlerde kadının, başka biriyle evli olduğu, kocası ve çocuğuyla güney Londra'da yaşadığı belirtilmiş, Ferguson'la buluşmak için kentin bir ucundan diğer ucuna seyahat ettiği ifade edilmişti.

The Telegraph gazetesine istifasıyla ilgili açıklama yapan Ferguson, "hatasını kabul ettiğini" söyledi. Ferguson, davranışına gerekçe olarak Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından sonra kendisini iki hafta karantinaya aldığını ve onun ardından da hastalığa karşı bağışıklık kazandığına inanmasını gösterdi.

RAPORU, HÜKÜMET POLİTİKASINI DEĞİŞTİRTMİŞTİ

Matematiksel Biyoloji uzmanı da olan Ferguson, Kovid-19 salgınında sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe gibi önlemlerin alınmaması halinde ülkedeki ölü sayısının 500 bine kadar çıkabileceğini iddia eden bilimsel raporun mimarı olarak biliniyor.

Imperial College'da hazırlanan rapor, salgının başlangıcında "sürü bağışıklığı" stratejisini benimseme eğilimindeki İngiliz hükümetinin tutum değiştirmesine yol açmıştı.

LAKAP TAKILDI

İngiliz medyasında sık sık beyanatları yer alan Ferguson'ın halka tedbirlere uymanın önemini anlatırken, kendisinin kuralları ihlal ettiğinin ortaya çıkması kamuoyunda tepki çekmişti.

Sokağa çıkma yasağının önemi konusundaki ısrarı nedeniyle Ferguson'a, "Prof. Sokağa Çıkma Yasağı" lakabı takılmıştı.

Dünya Manşet

Haberler

ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı Haber
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
İran havayolu şirketi Mahan Air, koronavirüsün Orta Doğu'da yayılmasında etkili oldu Haber
İran havayolu şirketi Mahan Air, koronavirüsün Orta Doğu'da yayılmasında etkili oldu
136 erkeğe ilaç verip bayılttıktan sonra tecavüz eden sapığa ağır ceza Haber
136 erkeğe ilaç verip bayılttıktan sonra tecavüz eden sapığa ağır ceza
Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü Haber
Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi Haber
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti Haber
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti
Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin
Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin
253 bin insanın ölümüne sebep olan salgının çıkış noktasında vahşi hayvan satışı devam ediyor
253 bin insanın ölümüne sebep olan salgının çıkış noktasında vahşi hayvan satışı devam ediyor
Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü
Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü
Polisten kaçan zanlılar, yol kenarına 900 bin dolar para attı
Polisten kaçan zanlılar, yol kenarına 900 bin dolar para attı
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen 'monoklonal antikor' geliştirdi
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
Hayvan kemikleriyle dolu pazara sadece büyücüler geliyor
Hayvan kemikleriyle dolu pazara sadece büyücüler geliyor
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı
ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı: Çin, koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı
ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı: Çin, koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı
Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı
Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı
ABD'de korkunç iddia: Trump, ekonomiyi açtığında günlük ölümlerin 3 bine yükselmesini bekliyor
ABD'de korkunç iddia: Trump, ekonomiyi açtığında günlük ölümlerin 3 bine yükselmesini bekliyor
ABD'nin en zengin adası, virüse karşı aldığı önlemlerle şaşırttı
ABD'nin en zengin adası, virüse karşı aldığı önlemlerle şaşırttı
Normalleşmenin başladığı İtalya'da halkın %62'si psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor
Normalleşmenin başladığı İtalya'da halkın %62'si psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 5 Mayıs'ta 1338 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 5 Mayıs'ta 1338 kişi hayatını kaybetti
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 katlı gökdelende çıkan yangın söndürüldü
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 katlı gökdelende çıkan yangın söndürüldü
ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi
ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi
Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılıyor! Cuma ve teravih namazlarına izin yok
Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılıyor! Cuma ve teravih namazlarına izin yok
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Rus lider Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a madalya gönderdi
Rus lider Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a madalya gönderdi
Bisikletli maymunun küçük çocuğu kaçırma girişimine ait video, izleyenleri hayrete düşürdü
Bisikletli maymunun küçük çocuğu kaçırma girişimine ait video, izleyenleri hayrete düşürdü
Koronavirüsün 'mutlu oksijen yetmezliği' belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
Koronavirüsün "mutlu oksijen yetmezliği" belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
Trump: Ülkede, koronavirüs kaynaklı 80 ila 90 bin ölüm tahmin ediyoruz
Trump: Ülkede, koronavirüs kaynaklı 80 ila 90 bin ölüm tahmin ediyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ajda Pekkan Bülent Ersoy Safiye Soyman Burak Özçivit
Spor Neymar Loris Karius Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Karar Ankara Türk Lirası
Şu an buradasınız: İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 10:31:27. #1.15#
title