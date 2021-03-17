İngiltere'de Sarah Everard cinayeti ve polise yeni yetkiler veren yasa tasarısı protesto ediliyor
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İngiltere'de Sarah Everard cinayeti ve polise yeni yetkiler veren yasa tasarısı protesto ediliyor

17.03.2021 00:31 | Son Güncelleme: 17.03.2021 01:11

İngiltere'nin başkenti Londra'da Sarah Everard'ın polis tarafından kaçırılıp öldürülmesi ve polise yeni yetkiler veren yasa tasarısı protesto edildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Sarah Everard'ın polis tarafından kaçırılıp öldürülmesi ve polise yeni yetkiler veren yasa tasarısı protesto edildi.

Göstericiler, polise, protestolara müdahalede yeni yetkiler veren "Polis, Suç, Ceza ve Mahkemeler Yasa Tasarısı"nın görüşülmesi sırasında Parlamento Meydanı'nda toplandı. 3 gündür devam eden protestolarda tasarının geri çekilmesi istendi ve kadına şiddet ile Sarah Everard'ın öldürülmesine tepki gösterildi.

"Demokrasiyi koru", "Protesto hakkı, insan hakkıdır" yazdı pankartlar taşıyan eylemciler, daha sonra Londra Polis Teşkilatı Binası Scotland Yard'a yürüdü. Buradaki barikatı aşmaya çalışanlara polis müdahale etti. Kısa süreli arbedenin ardından grup, Başbakanlık Binası'nın önünden geçerek Trafalgar Meydanı'na yöneldi.

Tepki çeken cinayet ve anma törenine müdahale

Sarah Everard, 3 Mart akşamı arkadaşının evinden çıkıp kendi evine giderken kaybolmuştu. Londra yakınındaki Kent'te 10 Mart'ta bulunan insan kalıntılarının Everard'a ait olduğu tespit edilmişti. Kaçırma ve öldürme olayıyla ilgili polis memuru Wayne Couzens, 13 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Aynı gün Everard'ı anma törenine müdahale eden polis, en az 4 kadını gözaltına almıştı.

Everard cinayeti, ülkede sokakların ne kadar güvenli olduğu tartışmasını başlatırken kadınlar sosyal medyadan korkularını ve yaşadıklarını dile getirmişti.

Bu arada muhalefet, son bir yılda 118 kadının öldürüldüğüne işaret ederek hükümetin daha sert tedbirler almasını istemişti.

Protesto edilen tasarı

Tartışmalı tasarının yasalaşması durumunda polis, protestolar için başlama ve bitiş saatleri belirleyebilecek. Belirli bir gürültü seviyesi belirlenebilecek ve gürültünün bir kurumun işlerini aksatacak ve çevredeki kişiler üzerinde ciddi etki oluşturacak noktaya varması halinde gösteriye müdahale edilebilecek.

İçişleri Bakanı, parlamento onayı olmadan nelerin kurumlar ve halk için "ciddi aksaklık" oluşturduğunu tanımlama yetkisine sahip olacak. Dolaysıyla İçişleri Bakanı, "ciddi aksaklık" oluşturduğuna karar vererek herhangi bir protestonun bitirilmesini isteyebilecek.

Resmi araçların yolunun kesilmesine müsaade edilmeyeceği için parlamento yakınlarındaki gösterilere de sınırlama getirilebilecek.

İngiltere'de Sarah Everard cinayeti ve polise yeni yetkiler veren yasa tasarısı protesto ediliyor
İngiltere'de Sarah Everard cinayeti ve polise yeni yetkiler veren yasa tasarısı protesto ediliyor
İngiltere'de Sarah Everard cinayeti ve polise yeni yetkiler veren yasa tasarısı protesto ediliyor
İngiltere'de Sarah Everard cinayeti ve polise yeni yetkiler veren yasa tasarısı protesto ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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