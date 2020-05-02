İngiltere'de sabıkalı genç kendisini gözaltına alan polise tükürdü
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İngiltere'de sabıkalı genç kendisini gözaltına alan polise tükürdü

İngiltere'de sabıkalı genç kendisini gözaltına alan polise tükürdü
02.05.2020 18:00 | Son Güncelleme: 02.05.2020 18:03

İngiltere'de sabıkalı genç kendisini gözaltına alan polise tükürdüTuba KARA, (DHA) Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sıkı sosyal izolasyon kuralları uygulanan İngiltere'de bir kişi, kendisini gözaltına alan kadın polis memurunun gözüne tükürdü.

İngiltere'de sabıkalı genç kendisini gözaltına alan polise tükürdü

Tuba KARA, (DHA) Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sıkı sosyal izolasyon kuralları uygulanan İngiltere'de bir kişi, kendisini gözaltına alan kadın polis memurunun gözüne tükürdü. O anlar polisin kamerasınca kaydedilirken, özyaşlarını tutamayan polis memuru Annie Napier'ın, Gözüme tükürdü, ben iyiyim. Sadece koronavirüs olmaktan endişeleniyorum dedi.

İngiltere'nin West Midlands bölgesinde 41 yaşındaki Temisan Oritsejafor'un, komşusu Alison Osborne'a saldırması üzerine olay yerine gelen polis memurları, Oritsejafor'u gözaltına almak istedi. Polis, yaşanan kısa arbedenin ardından saldırganı gözaltına almak için mesai arkdaşından yardım istedi.O sırada Oritsejafor, kendisini yerden kaldırmak isteyen polis memuru Annie Napier'ın yüzüne tükürdü. Gözyaşlarını tutamayan polis memuru Annie Napier'ın, Gözüme tükürdü, ben iyiyim. Sadece koronavirüs olmaktan endişeleniyorum dedi.

KADIN POLİS MEMURU ŞİKAYETÇİ OLDU

Daha önceden de sabıkası bulunan ve tutuklanarak mahkemeye çıkarılan Oritsejafor, Warwick Crown Court'taki acil durum işçilerine de saldırdığını itiraf etti. Oritsejafor'un ne kadar hapis cezası alacağı bilinmiyor. Duruşmadan sonra konuşan davacı polis memuru Napier, 'Cephe görevlileri olarak, kendimizi potansiyel tehlikeye attığımızı biliyoruz, ancak artık Covid-19 enfeksiyonu riskiyle karşı karşıyayız ve bu da ailelerimizi riske sokuyor. Mahkemeler bu saldırıları çok ciddiye alıyor' dedi.

İngiltere'de sabıkalı genç kendisini gözaltına alan polise tükürdü

Kaynak: DHA

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