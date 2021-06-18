İngiltere'de park yapan uçağın burun tekerleği kırıldı
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İngiltere'de park yapan uçağın burun tekerleği kırıldı

İngiltere'de park yapan uçağın burun tekerleği kırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda Dreamliner 787 tipi bir uçağın park yaptığı sırada burun tekerleği kırıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda Dreamliner 787 tipi bir uçağın park yaptığı sırada burun tekerleği kırıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı, alışılmışın dışında bir kazaya sahne oldu. British Airways'e ait Dreamliner 787 tipi bir kargo uçağının pist üzerindeyken park yaptığı sırada ön iniş takımları kırıldı. Uçak burun kısmının üzerine doğru eğilirken, olay yerine çok sayıda acil durum ekibi gönderildi. British Airways sözcüsü yaptığı açıklamada, "Güvenlik her zaman önceliğimizdir, konuyu araştırıyoruz" ifadelerini kullandı. - LONDRA

İngiltere'de park yapan uçağın burun tekerleği kırıldı
İngiltere'de park yapan uçağın burun tekerleği kırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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