İngiltere'de Opera Yönetmeni Bozok: Nereden Geldiğimizin Kim Olduğumuzla Alakası Var Mı?
Oscar Wilde'ın yaşadığı dönemin muhafazakar değerleriyle alay ettiği ve en popüler oyunlarından birisi olan Ciddi Olmanın Önemi Londra'da aralarında Türkiye'den oyuncuların da yer aldığı çok uluslu bir oyuncu kadrosuyla sahneleniyor.
Oscar Wilde'ın yaşadığı dönemin muhafazakar değerleriyle alay ettiği ve en popüler oyunlarından birisi olan Ciddi Olmanın Önemi Londra'da aralarında Türkiye'den oyuncuların da yer aldığı çok uluslu bir oyuncu kadrosuyla sahneleniyor
Kaynak: Euronews.com