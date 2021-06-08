İngiltere'de müzisyenler, hükümete dijital platformlardaki telif ödemelerinde daha adil olunması yönünde çağrıda bulundu
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BBC

İngiltere'de müzisyenler, hükümete dijital platformlardaki telif ödemelerinde daha adil olunması yönünde çağrıda bulundu

İngiltere'de müzisyenler, hükümete dijital platformlardaki telif ödemelerinde daha adil olunması yönünde çağrıda bulundu
BBC - Haberler | Dünya

İngiltere'de müzisyenler, hükümete dijital platformlardaki telif ödemeleri ile ilgili yasaların revize edilerek, daha adil ödemelerin yapılması yönünde çağrıda bulundu.

İngiltere'de müzisyenler, hükümete dijital platformlardaki telif ödemeleri ile ilgili yasaların revize edilerek, daha adil ödemelerin yapılması yönünde çağrıda bulundu.

Aralarında The Rolling Stones, Tom Jones, Paul McCartney, Van Morrison, Kano, Wolf alice ve Jessie Ware gibi isimlerin de bulunduğu 234 müzisyen ve grup, Başbakan Boris Johnson'a yolladıkları mektupta, mevcut telif yasasının "teknolojik değişimin hızına ayak uyduramadığını" belirtti ve değişim talep etti.

İlk olarak Nisan ayında yayımlanan mektupta şimdi BBC Radio 4'da yayımlanan Desert Island Disc programında yer alan tüm çağdaş sanatçıların da imzası yer aldı.

Dijital platformlardan elde edilen gelirlerde yapımcıların ve plak şirketlerin daha büyük paylara sahip olduğunu vurgulayan müzisyenler mektupta, "Günümüz müzisyenleri eserlerinden çok küçük gelirler elde ediyor. Pek çok müzisyen dinlenme başına 0,1 ABD doları kazanırken, orkestralardaki isimler ise hiçbir kazanç elde edemiyor" ifadeleri yer aldı.

İngiltere'de radyo kanallarında çalınan bir şarkıya ait telif, plak şirketi, sanatçılar ve şarkı yazarları arasında eşit olarak dağıtılıyor. Küçük bir kısmı da şarkıda çalan orkestraya ödeniyor.

Dijital platformlarda ise plak şirketleri telif gelirlerinin büyük çoğunu elinde tutuyor. Sanatçılar bu gelirden ortalama yüzde 13'lük bir pay alırken, orkestra müzisyenleri ise hiç alamıyor.

Müzisyenler 1988 tarihli Telif Hakkı, Tasarım ve Patent Yasası'nda bir maddenin dijital platformlarda adil ücret dağılımı için revize edilmesinin yeterli olacağını söylüyor.

Telif adaletsizliği ile ilgili başlatılan #BrokenRecord kampanyasının arkasındaki isim müzisyen Tom Gray, hareketin devrimci bir düşünceye sahip olduğunu belirtti.

Milletvekilleri ise halihazırda konuya ilişkin bir çalışma içerisinde. Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı'na bağlı bir komite, Spotify, Apple Music ve Amazon Music üzerinden gelirlerin nasıl dağıldığına ilişkin bir rapor hazırlıyor.

Mercury Ödülü adaylığı bulunan müzisyen Nadine Shah komiteye yaptığı açıklamada, elde ettiği telif gelirlerinin geçimini sağlamaya yetmediğini ve bu sebeple de aile evine taşındığını ifade etti.

Ülkedeki üç büyük plak şirketinin sahipleri ise mevcut iş modelinin müzisyenleri sömürdüğü yönündeki eleştirileri reddetti.

Komisyonun raporunu bu ay içinde yayınlaması bekleniyor.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) de bu konuyla ilgili yaptığı benzer bir soruşturmada, müzisyenlerin dijital platformlardan çok az para kazanmalarının ya da hiç para kazanamamalarının kabul edilemez olduğunu vurgulamış ve Birleşik Krallık dahil tüm üye ülkelerin yasalarını gözden geçirmesi gerektiğini savunmuştu.

İngiltere'de müzisyenler, hükümete dijital platformlardaki telif ödemelerinde daha adil olunması yönünde çağrıda bulundu
BBC
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