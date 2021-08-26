İngiltere'de marketlerde gıdalara bilinmeyen bir madde enjekte eden şahıs tutuklandı

İngiltere'de polis, başkent Londra'nın batısında üç süpermarkette işlenmiş et ve mikrodalgaya uygun ürünlere iğne ile bilinmeyen bir madde enjekte eden şahsın tutuklandığını duyurdu.

İngiltere'de polis, başkent Londra'nın batısında üç süpermarkette işlenmiş et ve mikrodalgaya uygun ürünlere iğne ile bilinmeyen bir madde enjekte eden şahsın tutuklandığını duyurdu.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısında yer alan Fulham Palace Yolu'nda dün bir şahsın çevredeki vatandaşlara argo kelimeler kullanması ve yol üzerindeki dükkanlara girerek gıda ürünlerine iğne ile bilinmeyen bir madde enjekte etmesi üzerine polis çağrılmıştı. Olaya müdahale eden polisten bugün kenti birbirine katan olaya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Londra polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kentin batısında yer alan üç süpermarkette işlenmiş et ve mikrodalgaya uygun ürünlere iğne ile bilinmeyen bir madde enjekte eden şahsın tutuklandığı kaydedildi. Polis, "Şu anda kaç ürünün ve bu ürünlerin neyle kontamine olduğu henüz bilinmiyor. Bölgedeki diğer işletmelerin olaya karışıp karışmadığını belirlemek için soruşturmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı. Polis, şahsın kamuya zarar verme niyetiyle ürünleri kontamine ettiği şüphesiyle sorgulandığını da kaydetti.

Yaşanan olayın ardından dün akşam bölgedeki süpermarketlerden yiyecek satın alan vatandaşlara aldıkları yiyecekleri çöpe atmaları tavsiye edilmiş ve Little Waitrose, Sainsbury's Local ve Tesco Express mağazaları kapatılmıştı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı