Yasağı delip koronavirüs partisi yapan gençleri, polis termal kamerayla görüntüledi İngiltere'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetleme yaptı. Yasak olmasına rağmen parti yapan gençler, polisin termal kamerasıyla görüntülendi.

İngiltere'nin Gorton kentinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında polis denetleme yaptı. Yasakları delen bir grup insan koronavirüs partisi düzenledi. Polis, partiyi havadan termal kamerayla görüntüledi. Yapılan açıklamada partiye yaklaşık 200 kişinin katıldığını belirtildi.

POLİSİN UYARILARINA ALDIRMADILAR

İngiltere'nin Gorton kentinde, yasak olmasına rağmen parti yapıldığı duyumu alan polis, geçen cumartesi gecesi partiye müdahale etmek istedi. Partiye katılan kişiler, polisin uyarılarına aldırmayıp polisin üstüne nesneler attı. Polis, herkesi karantina kurallarına uymaya davet ederken, partinin termal kameralarla görüntülendiğini ifade etti. Görüntüleri yayınlayan polis, partiye yaklaşık 200 kişinin katıldığını belirtti.

Kaynak: DHA