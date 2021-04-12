- İngiltere'de korona virüs kısıtlamaları gevşetildi, işletmeler yeniden açıldı
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- İngiltere'de korona virüs kısıtlamaları gevşetildi, işletmeler yeniden açıldı

İhlas Haber Ajansı / YUNUS DALGIÇ - Haberler | Güncel

- İngiltere'de korona virüs kısıtlamaları gevşetildi, işletmeler yeniden açıldı İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında kapatılan işletmeler aylar sonra yeniden açıldı.

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- İngiltere'de korona virüs kısıtlamaları gevşetildi, işletmeler yeniden açıldı

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında kapatılan işletmeler aylar sonra yeniden açıldı.

Korona virüs salgınında vaka ve can kaybı sayılarının düştüğü İngiltere'nin başkenti Londra'da korona virüs salgını nedeniyle ulusal karantina kapsamında 5 Ocak'ta kapatılan işletmeler belirlenen önlemler altında bu sabah yeniden açıldı. İngiltere hükümetinin, normalleşme sürecinin 4 aşamalı yol haritasına göre, 97 gün sonra kuaförler, mağazalar, kütüphaneler açılırken restoran ve barlar açık alanlarda müşterilere hizmet verilebilecek.

Ülkede yasakların kalkmasıyla, açık alanda tekrar hizmet vermeye başlayan işletmelere yapılan rezervasyonlarda yoğunluk yaşanırken, uzun zamandır kapalı olan kuaförlerin de önünde uzun kuyruklar oluştu.

İngiltere'de son 7 ayda Covid-19'a bağlı en düşük günlük can kaybı kayıtlara geçti. Ülkede korona virüs salgınında 7 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 127 bin 87'ye yükseldi. Bin 730 vakanın daha tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 369 bin 775'e yükseldi.

- İngiltere'de korona virüs kısıtlamaları gevşetildi, işletmeler yeniden açıldı
- İngiltere'de korona virüs kısıtlamaları gevşetildi, işletmeler yeniden açıldı
- İngiltere'de korona virüs kısıtlamaları gevşetildi, işletmeler yeniden açıldı
- İngiltere'de korona virüs kısıtlamaları gevşetildi, işletmeler yeniden açıldı
- İngiltere'de korona virüs kısıtlamaları gevşetildi, işletmeler yeniden açıldı
- İngiltere'de korona virüs kısıtlamaları gevşetildi, işletmeler yeniden açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS DALGIÇ

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