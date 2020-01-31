: İngiltere'de iki kişide koronavirüs tespit edildi

31.01.2020 13:02 | Son Güncelleme: 31.01.2020 13:30

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şimdiye dek 213 kişinin ölümüne sebep olan koronavirüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Dünyanın bir çok ülkesine yayılan koronavirüs bu kez İngiltere'de ilk kez görüldü. İngiltere Sağlık Bakanlığı, "İki kişide koronavirüsü tespit ettik" açıklamasında bulundu.

SAĞLIK BAKANLIĞI DOĞRULADI

İngiltere Sağlık Bakanlığı açıklamasında, "İngiltere'de aynı ailenin üyesi olan 2 hastanın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını doğrulayabiliriz." ifadesi kullanıldı.

HASTALARLA TEMAS EDEN KİŞİLER TESPİT EDİLECEK

Hastalara gerekli tedavinin uygulandığı ve virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için enfeksiyon kontrol prosedürlerinin kullanıldığının belirtilen açıklamada, bu hastalarla temas eden kişilerin belirlenmesine çalışıldığı vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Çinli yetkililer virüs yüzünden bugüne kadar 213 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Virüs bulaşan kişilerin sayısının bin 527'sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692'ye çıkarken Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgını nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.

Kaynak: İHA

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