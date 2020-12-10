İngiltere'de ilk aşının yapıldığı 90 yaşındaki kadın konuştu: Harika hissediyorum

İngiltere'de klinik deneyler dışında Pfizer-BioNTech aşısını yaptıran ilk kişi olarak kayıtlara geçen 90 yaşındaki Margaret Keenan, "Harika hissediyorum ve eve gidebileceğim için çok mutluyum" dedi.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech tarafından üretilen Pfizer Biontech aşısını kullanmaya başlayan İngiltere'de aşının ilk yapıldığı kişi olan 90 yaşındaki Margaret Keenan kendisini iyi hissettiğini açıkladı.

ÇAĞRIDA BULUNDU

Klinik deneyler dışında aşılanan ilk kişi olan 90 yaşındaki Margaret Keenan, aşılanmanın hem kişi olarak kendisi için hem de dünyanın geri kalanı için büyük bir gün olduğunu belirterek, herkese aşı programına kaydolma çağrısı yaptı.

"HARİKA HİSSEDİYORUM"

"Her şey çok büyük bir kasırga gibi oldu ancak henüz her şey tam anlamıyla bitmiş değil" diyen 90 yaşındaki kadın, "Harika hissediyorum ve eve gidebileceğim ve ailemle güzel zaman geçirebileceğim için çok mutluyum" diye konuştu.

YÜZ İFADESİNDEKİ ENDİŞE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Kalp kontrolleri için yerel bir hastanede kısa bir süre kaldığı sırada aşı olan Keenan'ın yüzündeki endişeli ifade dikkat çekmişti. Yaşlı kadının aşı olduğu esnada çekilen fotoğrafları tüm dünyaya servis edilmişti.