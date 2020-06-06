İngiltere'de dünyaca ünlü Victoria Secret firmasına kayyum atandı
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İngiltere'de dünyaca ünlü Victoria Secret firmasına kayyum atandı

Amerikan kadın iç giyim ve güzellik ürünleri firması Victoria's Secret'ın İngiltere'deki operasyonlarına kayyum atandı.

İngiltere'de dünyaca ünlü Victoria Secret firmasına kayyum atandı
06.06.2020 18:13 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:16

Amerikan kadın iç giyim ve güzellik ürünleri firması Victoria's Secret'ın İngiltere'deki operasyonlarına kayyum atandı.

İngiltere'de iç giyim ve güzellik ürünleri satan Victoria Secret markasına, iflasın eşiğinde olduğu için kayyum atandı. Amerikan markası Victoria Secret'in, İngiltere'deki mağazalarda çalışan 800 kişinin işinin riske girdiği belirtildi. ABD'nin dünyaca ünlü televizyon defileleri ile bilinen iç giyim markası Victori Secret'ın, İngiltere'deki şirketine kayyum atandı. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde İngiltere'de görevli 785 çalışanına ücretsiz izin veren firma, Mart ayından bu yana mağazalarını kapalı tutuyor.

İLK ETAPTA İŞÇİ ÇIKARTILMAYACAK

İngiltere'deki şirketin yönetimini denetim, vergi ve danışmanlık firması Deloitte'in üstlendiği açıklandı. Kayyum olarak yönetimde bulunan Deloitte tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'deki mağazalar için müşteri aranmaya başlandığı ve ilk etapta çalışanların işten çıkartılmayacağı ifade edildi.    


Kaynak: DHA

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