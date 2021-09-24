İngiltere'de çevreci gruplardan iklim değişikliği protestosu

İngiltere çevreci aktivistler, iklim değişikliğine dikkati çekmek için başkent Londra'da gösteri düzenledi.

Parlamento binası önünde bir araya gelen farklı gruplardan göstericiler, fosil yakıt tüketiminin doğaya ve canlılara verdiği zarara işaret ederek, İngiliz hükümetine iklim kriziyle mücadelede acil eylem planı oluşturması çağrısında bulundu.

Ellerinde "Gelecek istiyoruz", "Şimdi harekete geçin" ve "Sistemi kökünden yok edin" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, iklim ve çevreye olumsuz etkileri nedeniyle havalimanlarının genişletilmesine de karşı çıktıklarını dile getirdi.

Gösteriye katılan eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, burada yaptığı konuşmada, gelecekte karbon emisyonunun azaltılması için önemli değişikliklerin yapılmasının zorunlu olduğuna dikkati çekerek, Kuzey Denizi'nden petrol çıkarılmasına son verilmesinin, bu değişikler arasında yer aldığını söyledi.

Corbyn, iklim krizinin en fazla Latin Amerika ve Afrika'daki yoksul ülkeleri etkilediğine işaret ederek, "İklim değişikliğiyle mücadelede ciddi olduğumuzu söylüyorsak, toplumumuzda var olan ekonomik ve sosyal adaletsizlikle ilgili mücadelede de ciddi olmayız." dedi.

Çevreci politikaların, toplumdan ve yaşamdan ayrı tutulması gerektiğini ve çok sayıda çevreci iş alanının üretilebileceğinin altını çizen Corbyn, İngiliz hükümetine de iklim değişikliğiyle mücadelede ciddi adımlar atması çağrısında bulundu.

Gösteriye katılan çevreci aktivistlerden biri de iklim krizinin en büyük zorluklardan biri olduğunu vurgulayarak, iklim değişikliğine yol açan sorunların çözülmemesi durumunda giderek kötüleşeceği değerlendirmesinde bulundu.

Protestocular, parlamento binası önündeki konuşmaların ardından İngiltere Çevre Bakanlığına doğru yürüyüşe geçti.

Göstericilerin yürüyüşü sırasında polis geniş güvenlik önlemi aldı.