İngiltere'de bir konteyner içinde ölü bulunan 39 kişinin kimliği belirlendi

07.11.2019 18:13 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:13

İngiliz polisi Essex kentinde bir kamyonun taşıdığı konteyner içinde ölü bulunan 39 kişinin kimliğinin tespit ediliğini ve ailelerine ulaşıldığını açıkladı. Vietnam polisi ölen 39 kişinin Vietnam vatandaşı olduğunu doğruladı.



Soruşturmadan sorumlu Essex Eminiyet Müdür Yardımcısı Tim Smith, "Bu insanların kimliğinin belirlenmesi soruşturma önemli bir adım ve kurbanların ailelerini desteklemek için Vietnamlı polis meslektaşlarımızla birlikte çalışıyoruz"diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle