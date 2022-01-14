İngiltere'de "Başbakanlıkta yeni parti" iddiaları Johnson üzerindeki baskıyı artırdı

İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamalarına rağmen geçen yıl Başbakanlıkta başka partilerin de düzenlendiğine dair haberlerin ardından Başbakan Boris Johnson üzerindeki istifa baskısı daha da arttı.

Telegraph gazetesinin haberine göre, 16 Nisan 2021 akşamı Başbakanlık'ta 2 ayrı parti verildi. Etkinlikler, Johnson'ın eski İletişim Direktörü James Slack ile bir kişisel fotoğrafçısının görevlerinden ayrılması nedeniyle yapıldı.

Bu veda partilerinden birine dışarıdan bavulla içki getirildi. Gece yarısından sonra da devam eden partiler, ilerleyen saatlerde bahçede birleştirildi.

Johnson'ın o gece Başbakanlıkta değil, Londra'nın dışındaki Checkers'ta bulunan Başbakanlık konutunda olduğu öğrenildi.

İngiltere'de o tarihte yürürlükte olan Kovid-19 kısıtlamaları sosyalleşmeyi dışarıda 6 kişilik gruplarla sınırlarken, kapalı mekanlarda ise 2 metrelik sosyal mesafe kuralının uygulanması isteniyordu.

Ayrıca ülke, Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in ölümü nedeniyle ulusal yas içindeydi. Kısıtlamalar nedeniyle Kraliçe, 17 Nisan'da yapılan cenaze töreninde kilisede tek başına oturmak durumunda kalmıştı.

Slack, haberin ardından açıklama yaparak, "neden olan öfke" için özür diledi.

Bu arada, Liberal Demokratların lideri Ed Davey ve İşçi Partisinden Angela Rayner, Johnson'a yönelik istifa çağrılarını yineledi.

Parti iddiaları

İngiltere'deki televizyon ağı ITV tarafından elde edilen bir elektronik postada, ülkede hane halkı dışında buluşmaların yasak olduğu 20 Mayıs 2020'de 100'den fazla Başbakanlık çalışanının bahçedeki bir partiye davet edildiği görülmüştü.

Elektronik postada, "Lütfen saat 18.00 itibarıyla bize katılın ve kendi içkinizi getirin" yazarken, davete aralarında Başbakan Johnson ve eşi Carrie Johnson'ın da olduğu 40 kişinin katıldığı iddia edilmişti.

Johnson, 12 Ocak'ta parlamentoda yaptığı konuşmada "iş etkinliği" sandığı partiye katıldığını doğrulayarak özür dilemişti. Ancak muhalefet, Johnson'ın görevde daha fazla kalamayacağını belirterek istifasını istemişti.

Başbakanlık bahçesinde 15 Mayıs 2020'de de ayrı bir etkinlik düzenlendiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca Başbakanlık personelinin 2020 Noel'i öncesinde de benzer şekilde eğlenceler düzenlediği belirtilmişti.

AA / Hasan Esen - Son Dakika Haberleri

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