İngiltere'de aşırı sağcılar polise saldırdı
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İngiltere'de aşırı sağcılar polise saldırdı

İngiltere'nin başkenti Londra'da heykelleri korumak iddiasıyla protesto düzenleyen aşırı sağcılar, polise saldırdı.

İngiltere'de aşırı sağcılar polise saldırdı
13.06.2020 16:17 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:52

İngiltere'nin başkenti Londra'da heykelleri korumak iddiasıyla protesto düzenleyen aşırı sağcılar, polise saldırdı.

İngiliz Savunma Ligi ve Önce İngiltere gibi çeşitli gruplardan oluşan binden fazla aşırı sağcı, sabahtan itibaren Parlamento Meydanı'nda ve Başbakanlığa çıkan yol üzerine kurulan polis barikatının girişinde toplanmaya başladı.

Başbakanlığın bulunduğu alana girmek isteyen aşırı sağcılar, buna müsaade etmeyen polise şişe ve teneke kutular attı. Bu sırada bazı kişilerin Nazi selamı verdiği görüldü. Aşırı sağcılar, en az iki gazeteciye de saldırdı.

Irkçılık karşıtların bugün düzenlemeyi planladığı gösteri ise olası bir çatışmayı engellemek için organizatörler tarafından iptal edildi. Buna rağmen 200 kişi, aşırı sağcıların bulunduğu alana yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki Trafalgar Meydanı'nda toplandı.

Göstericilere sokağa çıkma yasağı getirildi

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, bir radyoya yaptığı açıklamada, "Aşırı sağcı grupların Londra'ya geldiğine ilişkin istihbarat var. Heykelleri koruduklarını söylüyorlar, ancak bu heykellerin şiddet çıkmasında bir parlama noktası olabileceğini düşünüyoruz." dedi.

Aşırı sağcıların şiddet, vandalizme karışma ve ırkçılık karşıtlarıyla karşı karşıya gelme riski bulunduğu uyarısında da bulunan Han, halktan Londra'nın merkezinden uzak durmalarını istedi.

Öte yandan Londra polisi, göstericilere 17.00 (TSİ 19.00) itibarıyla sokağa çıkma yasağı getirdi. Grupların bu saatten sonra dağılmamaları durumunda polislerin gözaltına almaya hazır oldukları bildirildi.

Polise saldırılar

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler İngiltere'ye de yayılmış, son 10 gün içinde yapılan protestolarda polisle sık sık arbede yaşanmıştı. Polise cam şişe ve taş atan veya saldıran onlarca protestocu gözaltına alınmıştı.

Heykeller korumaya alındı

Protestolar sırasında Bristol kentinde bir köle tacirinin heykelinin yıkılmasının ardından başkent Londra'da bulunan, aralarında ırkçı ifadeler kullandığı bilinen eski Başbakan Winston Churchill'in heykelinin de bulunduğu 10'dan fazla heykel metal plakalarla çevrilerek korumaya alınmıştı.

Churchill'in heykeline geçen hafta zarar verilmesine kızan aşıcı sağcıların, Hindistan ve Güney Afrika'nın efsanevi liderleri Mahatma Gandhi ve Nelson Mandela'nın heykellerine saldırabileceğinden endişe edilmişti. Bunun üzerine bu heykeller de dün diğerleri gibi çevrelenerek kapatılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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