İngiltere'de aşı ve Kovid-19 önlemleri protesto edildi (2)
20.03.2021 16:48 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:56
İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı ve yeni tip koronavirüs(Kovid-19) önlemleri karşıtları protesto gösterisi düzenledi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı ve yeni tip koronavirüs(Kovid-19) önlemleri karşıtları protesto gösterisi düzenledi. Protestocular Hyde Park Corner'da bir araya geldi. Güvenlik güçleri yürüyüş sırasında bazı göstericileri gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar