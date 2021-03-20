İngiltere'de aşı ve Kovid-19 önlemleri protesto edildi (2)

İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı ve yeni tip koronavirüs(Kovid-19) önlemleri karşıtları protesto gösterisi düzenledi. Protestocular Hyde Park Corner'da bir araya geldi. Güvenlik güçleri yürüyüş sırasında bazı göstericileri gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar