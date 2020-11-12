İngiltere'de aşı sıralaması belirlendi! Yaş engeline takılan Kraliçe Elizabeth, ikinci öncelik grubunda
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İngiltere'de aşı sıralaması belirlendi! Yaş engeline takılan Kraliçe Elizabeth, ikinci öncelik grubunda

12.11.2020 09:35 | Son Güncelleme: 12.11.2020 10:21

İngiltere'de uygulanmaya hazır olduğu taktirde koronavirüs aşısında kimlere öncelik verileceği ile ilgili bir çalışma yapıldı. Düzenlemeye göre Kraliyet Ailesi'ne herhangi bir öncelik verilmedi. Hatta Kraliçe 2. Elizabeth, 80 yaş ve üstünün yer aldığı ikinci öncelik grubunda yer aldı.

Koronavirüs kabusu tüm dünyada sürerken, aşı kadar önemli bir diğer konu da aşının dağıtımı ve öncelik sırası. Aşı önceliği konusunda listeleme yapan ülkelerden biri de ikinci dalganın pençesinde olan İngiltere. Ülkedeki aşı planlamasına göre, siyasi hiyerarşi dağıtımda öncelikli olmayacak.

KRALİÇE YAŞINDAN DOLAYI İKİNCİ ÖNCELİKLİ GRUPTA

Kraliçe 2. Elizabeth başta olmak üzere İngiliz Kraliyet Ailesi üyelerinin tümüne, korona aşısında ayrıcalık sağlanmayacak. Aşıda ilk önceliğin, bakımevleri sakinleri ile burada çalışanlara verilmesi planlanıyor. 94 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth de, ikinci önceliklilerin yer aldığı 80 yaş ve üstü grupta bulunuyor. Öte yandan Kraliçe, pandeminin başından beri geçtiğimiz günlerde ilk kez maskeyle görüntülendi.

İngiltere'de aşı sıralaması belirlendi! Yaş engeline takılan Kraliçe Elizabeth, ikinci öncelik grubunda

İNGİLİZLER AŞIYA ERİŞEBİLECEKLERİNDEN ENDİŞELİ

Prens Charles, öncelik sıralamasında 4'üncü, Başbakan Boris Johnson 9'uncu, Prens William ise 11'inci sırada yer alıyor. Öte yandan İngilizler, aşı bulunsa dahi kendilerine yetecek doz kalmayacağından korkuyor. Öyle ki büyük şirketlerin, personellerini işe geri döndürmek için doğrudan üreticiden aşılan alacağı ve bu yüzden aşı sayısına sınırlama geleceğinden endişe ediliyor.

SON ALTI AYIN EN YÜKSEK GÜNLÜK ÖLÜ SAYISINA ULAŞILDI

Ancak Sağlık Bakanlığı şirketler dahil hiç kimseye özel muamele yapılmayacağına dair güvence verdi. Kısıtlama önlemlerinin yeniden devreye sokulduğu ülkede son 24 saatte 532 kişinin hayatını kaybetmesiyle, son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısına ulaşıldı. İngiltere, 1 milyon 233 bini aşkın vaka ile dünyada 8'inci sırada yer alıyor.

İngiltere'de aşı sıralaması belirlendi! Yaş engeline takılan Kraliçe Elizabeth, ikinci öncelik grubunda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (8)
KİLİSLİ: Türkiye de olsa önce siyasiler ve zenginler sonra yandaş yazar ve medya sonra tarikatlar ve şıhlar sonra Suriyelilere sonra hala sağ kalırlarsa mazlum Anadolu insansanız Türkler
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XXX: Aşıya güvenmiyor olabilirler. O sebeple ikinci gruptadır. İlk gruptan sonra analizler yapılıp güvenilirse aşı yapılacaktır.
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İNANDIK TAMM..: BİZDE İNANDIK ZATEN TAMM
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