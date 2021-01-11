İngiltere'de 20 kişilik özel bir askeri birliğin uzaylılara karşı eğitim aldıkları ortaya çıktı
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İngiltere'de 20 kişilik özel bir askeri birliğin uzaylılara karşı eğitim aldıkları ortaya çıktı

11.01.2021 07:58 | Son Güncelleme: 11.01.2021 08:43
İngiltere'de 20 kişilik özel bir askeri birliğin uzaylılara karşı eğitim aldıkları ortaya çıktı

Birleşik Krallık Ordusu'na bağlı özel bir ekibin uzaylı istilasına karşı eğitim aldığı ortaya çıktı. ABD'de Amerikan Özel Kuvvetleri'yle birlikte eğitim gören 20 kişilik ekibin, köpükle kaplayıp hedefin hareket etmesini engelleyen bir silahın da aralarında bulunduğu ölümcül olmayan çeşitli silahlar kullanabildiği belirtildi.

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; Special Air Service'a (SAS) bağlı 20 kişilik bir ekip, "alternatif tehditlere" karşı eğitim aldı. Ekibe mensup olan elit askerlerin, aralarında uzaylıların da bulunduğu muhtelif potansiyel tehditlere yönelik, ölümcül olmayan silahları kullanmak üzere eğitildiği belirtildi.

"SAS HER TEHDİDE HAZIR OLMALI"

Daily Star'a konuşan bir kaynak, "SAS her şey ve her tehdit için hazır olmak zorunda. Bunların arasında teröristlerden, birilerine kasten bulaştırılan ölümcül virüslerin yer aldığı insan yapımı ölümcül silahlara ve uzaylı yaşam formuna kadar her şey var" ifadesini kullandı.

AMERİKAN ÖZEL KUVVETLERİYLE BİRLİKTE EĞİTİM GÖRÜYORLAR

Tüm bunların kulağa zırva gibi gelebileceğini söyleyen söz konusu kaynak, bu askerlerin köpükle kaplayıp hedefin hareket etmesini engelleyen bir silahın da aralarında bulunduğu ölümcül olmayan çeşitli silahlar kullanabildiğini ifade etti. Habere göre; bu birlik, ABD'de Amerikan Özel Kuvvetleri'yle birlikte eğitim görüyor.

EINSTEIN BİLE SÖYLEDİ

Haberin dayandırıldığı kaynak, "Çoğu insan, başkaca gezegenlerde yaşam olduğuna inanıyor. Einstein bile 1920'de "Niçin Dünya insan yaşamını destekleyen yegâne gezegen olsun" dedi. Eğer buna inanıyorsanız, uzaylıların bir tehdit oluşturabileceğini kabul etmelisiniz ve onun için plan yapmalısınız" ifadelerini kullandı.

Müteveffa Profesör Stephan Hawking de uzaylıların varlığına ilişkin uyarıda bulunmuştu. Hawking, "Uzaylılar bizi ziyaret ederse, sonuç Kolomb'un Amerika'ya geldiğindeki gibi olur, ki o, Yerli Amerikalılar için hoş olmamıştı" demişti.

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Haber Yorumları (12)
...: Eğitim verenler nerede eğitim almışlar
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VATANDAŞ X: Allah uzaylıları bizlerden korusun amin
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DÜŞÜN: Sen nesin,bi uzaylı değilmisin
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