Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç İngiltere'de onaylandı
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Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç İngiltere'de onaylandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu, koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisinin kullanımını onayladı. Bağışıklık sisteminde doğal insan antikorları gibi davranan ilaç, enjeksiyon veya damardan sıvı aktarımı ile hastalara verilecek.

İngiltere'de korona virüsü önlemek amacıyla geliştirilen ilk ilacın kullanımı onaylandı. İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) klinik araştırma verilerine göre ilacın enfeksiyonu önleme ve akut enfeksiyon semptomlarını tedavi etmek için kullanılabileceğini belirtildi. İlacın virüs nedeniyle hastane tedavisi gerekliliğini de azaltabileceği ifade edildi.

İLAÇ, DAMARDAN SIVI AKTARIMI İLE VERİLECEK

Denemeleri yaygın aşılamadan ve Covid-19'un mutasyonlarının ortaya çıkmasından önce başlayan ilacın, bağışıklık sisteminde doğal insan antikorları gibi davranan insan yapımı proteinlerden oluştuğu aktarıldı. Regeneron ve Roche tarafından geliştirilen ilacın enjeksiyon veya infüzyon (damardan sıvı aktarımı) yoluyla hastalara verileceği, ilacın virüsün solunum sistemine sıkıca bağlandığı bölgelerde etki ettiği kaydedildi. Hükümet ve Ulusal Sağlık Servisinin (NHS), tedavinin zamanı geldiğinde ilacın hastalara nasıl uygulanacağına yönelik bilgileri onaylayacağı vurgulandı.

"HARİKA BİR HABER"

MHRA'dan Dr. Samantha Atkinson, "Hayat kurtarmaya ve Covid-19'a karşı koruma sağlamaya yardımcı olabilecek başka bir terapötik tedavinin onaylandığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ise Kovid-19 için geliştirilen ilk ilaç tedavisinin onaylanmasının "harika bir haber" olduğunu ve "hastalara mümkün olan en kısa sürede sunulabileceğini umduğunu" dile getirdi. Javid, tedavinin aşılamaya ek olarak Covid-19 ile mücadeleye önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

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Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç İngiltere'de onaylandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (6)
EMRAH TOSUNOGLU: Hadi oradan sizin işiniz gücünüz ticaret insanları içeriginde ne oldugu belirsizşeylerlen zehirlemek aşı aşı dediniz aşı olanda ölüyor şuan aşı olmayanda ölüyor 2 doz yeter dediginiz aşıyı 4 doza çıkardınız acaba niçin insanları içerigini açıklamadıgınız şeylen zehirleyip duruyorsunuz maksat para kazanmak nasıl olsa bedava kobay var ne çıkarırsak üstlerinde deniyelim bidee rızaname imzalatıp suçu üstümüzden atarız paramızı alırız biz ölen ölsün kalan kalsın olay bu
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HALİL HABİB: Bizde inandık artık hiç birşeye inanmıyoruz
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
EMRAH TOSUNOGLU: Hadi kardeşim işimize sizin herşeyiniz ticari ne oldugu belirsiz içerigi belirsiz şeyleri insanları kobay olarak kullanıp üzerinde deneyip para kazanmak derdindesiniz aşı olanda ölüyor şuan aşı olmayanda ama aşı sızlar ölüyormuş deyip algı yapılmaya çalışılıyor 2 doz yeter dediginiz aşıyı 4 doza çıkardınız acaba niçin insanları ne oldugu belirsiz kimyasalla zehirlenip duruyorsunuz bide üstüne rızaname imzalatıp suçu üstünüzden atıp herkezi kaderine mahkum ediyorsunuz
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