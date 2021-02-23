İngiltere, Boeing 777 model uçaklara hava sahasını kapatıyor
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İngiltere, Boeing 777 model uçaklara hava sahasını kapatıyor

23.02.2021 00:59 | Son Güncelleme: 23.02.2021 01:08

İngiltere, ABD'de kalkışından kısa bir süre sonra motorunun arızalanması sonucu acil iniş yapan Boeing 777 model uçaklar için hava sahasını kapatacağını açıkladı.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Pratt Whitney 400-122 serisi motorlara sahip Boeing 777 model uçaklarla ilgili alınan kararı, sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaştı.

GEÇİCİ OLARAK YASAKLANACAK

Shapps, yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu yaşanan sorunların ardından, Pratt & Whitney 4000-112 serisi motorlara sahip Boeing B777'lerin İngiltere hava sahasına girmesi geçici olarak yasaklanacak." ifadelerini kullandı.

İngiltere, Boeing 777 model uçaklara hava sahasını kapatıyor

ARIZA SONRASI UÇAK ACİL İNİŞ YAPMIŞTI

ABD'de Denver Uluslararası Havalimanı'ndan 20 Şubat'ta Honolulu'ya gitmek üzere kalkışa geçen United Havayollarına ait Boeing 777 tipi yolcu uçağı, motorunun arızalanması sonucu acil iniş yapmıştı. Arıza sonucu uçaktan kopan parçalar 50 kilometre çapında alana dağılmış, çevredeki evlerin bahçesine düşmüştü. Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, sağ motoru arızalandıktan sonra uçağın havalimanına güvenli şekilde geri döndüğü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

İngiltere, Boeing 777 model uçaklara hava sahasını kapatıyor
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