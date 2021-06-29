İngiltere-Almanya maçı ne zaman, hangi kanalda? İngiltere-Almanya maçı muhtemel 11'ler?

EURO 2020'de büyük maç! İngiltere ile Almanya EURO 2020 son 16 turunda karşı karşıya geliyor. EURO 2020 için favori olan iki takımın karşı karşıya geleceği İngiltere-Almanya maçı ile ilgili detaylar internette en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki, İngiltere-Almanya maçı ne zaman, hangi kanalda? İngiltere-Almanya maçı muhtemel 11'ler?

EURO 1996 yarı finalde kozlarını Wembley'de paylaşan İngiltere ile Almanya, 25 yıl sonra yine aynı statta ama bu kez son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Galip gelen takımın Çeyrek Finale kalacağı maç öncesi istatistikler ise dikkat çekiyor. 32 kez karşılaşan İngiltere ve Almanya sahadan 13'er kez galibiyetle ayrıldı. Kazanan takım ise EURO 2020 Çeyrek Finali'nde İsveç-Ukrayna maçının galibiyle eşleşecek. İngiltere-Almanya maçı hakkındaki detaylara, maç saati, yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11'lere haberimizin devamında bulabilirsiniz.

İNGİLTERE-ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?

EURO 2020 son 16 turu maçında İngiltere ile Almanya arasında oynanacak maç 29 Haziran 2021 (Bu akşam) Türkiye saati ile 19:00'dan itibaren TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

İNGİLTERE-ALMANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Phillips, Foden, Mount, Sterling, Kane

Almanya: Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich, İlkay (Goretzka), Kroos, Gosens, Havertz, Müller, Gnabry

İNGİLTERE-ALMANYA MAÇI HAKEMİ KİM?

Wembley'de oynanacak İngiltere - Almanya maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

İNGİLTERE-ALMANYA DAHA ÖNCEKİ KARŞILAŞMALAR

Büyük rekabet yaşayan iki ülkenin maçları her zaman büyük mücadeleye sahne oldu. Resmi maçlarda 32 kez karşı karşıya gelen İngiltere ile Almanya bu maçlardan 13'er kez galibiyetle ayrıldı. 6 maç ise eşitlik ile sonuçlandı. Büyük turnuvalarda sekizinci kez karşı karşıya gelecek olan İngiltere ve Almanya bu maçlardan 2'şer galibiyet ile ayrıldı. 3 maç ise beraberlik ile sonuçlandı.

İngiltere ve Almanya Avrupa Şampiyonaları tarihinde daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. İki ülkenin ilk maçı EURO 1996 yarı finalinde oynanmış, ve normal süresinde eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışları sonrasında Almanya kazanmıştı. Bu maçta şuan İngiltere'nin teknik direktörü olan Gareth Southgate penaltı kaçırarak elenmesindeki etken isimlerden olmuştu. Öte yandan EURO 2000 grup maçında ise Shearer'ın attığı gol ile İngiltere 1-0 kazanmış ancak her iki takımda gruptan çıkamamıştı.