İngiltere-Almanya maçı ne zaman, hangi kanalda? İngiltere-Almanya maçı muhtemel 11'ler?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İngiltere-Almanya maçı ne zaman, hangi kanalda? İngiltere-Almanya maçı muhtemel 11'ler?

İngiltere-Almanya maçı ne zaman, hangi kanalda? İngiltere-Almanya maçı muhtemel 11'ler?
Haberler.com - Haberler | Gündem

EURO 2020'de büyük maç! İngiltere ile Almanya EURO 2020 son 16 turunda karşı karşıya geliyor. EURO 2020 için favori olan iki takımın karşı karşıya geleceği İngiltere-Almanya maçı ile ilgili detaylar internette en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki, İngiltere-Almanya maçı ne zaman, hangi kanalda? İngiltere-Almanya maçı muhtemel 11'ler?

EURO 1996 yarı finalde kozlarını Wembley'de paylaşan İngiltere ile Almanya, 25 yıl sonra yine aynı statta ama bu kez son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Galip gelen takımın Çeyrek Finale kalacağı maç öncesi istatistikler ise dikkat çekiyor. 32 kez karşılaşan İngiltere ve Almanya sahadan 13'er kez galibiyetle ayrıldı. Kazanan takım ise EURO 2020 Çeyrek Finali'nde İsveç-Ukrayna maçının galibiyle eşleşecek. İngiltere-Almanya maçı hakkındaki detaylara, maç saati, yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11'lere haberimizin devamında bulabilirsiniz.

İNGİLTERE-ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?

EURO 2020 son 16 turu maçında İngiltere ile Almanya arasında oynanacak maç 29 Haziran 2021 (Bu akşam) Türkiye saati ile 19:00'dan itibaren TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

İNGİLTERE-ALMANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Phillips, Foden, Mount, Sterling, Kane

Almanya: Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich, İlkay (Goretzka), Kroos, Gosens, Havertz, Müller, Gnabry

İNGİLTERE-ALMANYA MAÇI HAKEMİ KİM?

Wembley'de oynanacak İngiltere - Almanya maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

İNGİLTERE-ALMANYA DAHA ÖNCEKİ KARŞILAŞMALAR

Büyük rekabet yaşayan iki ülkenin maçları her zaman büyük mücadeleye sahne oldu. Resmi maçlarda 32 kez karşı karşıya gelen İngiltere ile Almanya bu maçlardan 13'er kez galibiyetle ayrıldı. 6 maç ise eşitlik ile sonuçlandı. Büyük turnuvalarda sekizinci kez karşı karşıya gelecek olan İngiltere ve Almanya bu maçlardan 2'şer galibiyet ile ayrıldı. 3 maç ise beraberlik ile sonuçlandı.

İngiltere ve Almanya Avrupa Şampiyonaları tarihinde daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. İki ülkenin ilk maçı EURO 1996 yarı finalinde oynanmış, ve normal süresinde eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışları sonrasında Almanya kazanmıştı. Bu maçta şuan İngiltere'nin teknik direktörü olan Gareth Southgate penaltı kaçırarak elenmesindeki etken isimlerden olmuştu. Öte yandan EURO 2000 grup maçında ise Shearer'ın attığı gol ile İngiltere 1-0 kazanmış ancak her iki takımda gruptan çıkamamıştı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Vladimir Putin Binali Yıldırım
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Cem Yılmaz Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Mert Müldür Yiğit Şardan Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İngiltere-Almanya maçı ne zaman, hangi kanalda? İngiltere-Almanya maçı muhtemel 11'ler? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 15:42:24. #1.16#

title