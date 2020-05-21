İngiltere, 20 dakikada sonuç veren koronavirüs testleri denemeye başladı
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İngiltere, 20 dakikada sonuç veren koronavirüs testleri denemeye başladı

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, 20 dakikada sonuç verecek koronavirüs testlerinin denenmeye başladığını belirterek, geniş ölçekli denemelerde başarılı olması durumunda testlerin en kısa zamanda ülke çapında kullanılmaya başlanacağını ifade etti.

21.05.2020 22:53 | Son Güncelleme: 21.05.2020 23:21

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, İngiltere'den sevindiren bir haber haber. İngiltere'de, 20 dakikada sonuç verecek yeni tip koronavirüs testleri denenmeye başladı.

EN KISA ZAMANDA ÜLKE ÇAPINDA KULLANILMAYA BAŞLANACAK

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, günlük basın toplantısında, denenmeye başlayan antijen testlerinin 20 dakikada kişilerin koronavirüs taşıyıp taşımadığını tespit edeceğini bildirdi.

Küçük ölçekteki denemelerde başarı elde edildiğini vurgulayan Hancock, geniş ölçekli denemelerin de başarılı olması durumunda testlerin en kısa zamanda ülke çapında kullanılmaya başlanacağını ifade etti.

10 MİLYON ANTİKOR TESTİ

İngiltere'nin Roche firmasından satın alacağı açıklanan antikor testlerine de değinen Hancock, birkaç ayda 10 milyon test kitinin temin edileceğini açıkladı. Hancock, testin gelecek haftadan itibaren sağlık sistemi çalışanlarına yapılmaya başlanacağı bilgisini paylaştı.

Hancock, hükümetin yürüttüğü bir araştırmaya göre, Londra'da nüfusun yüzde 17'sinin, ülke genelinde ise nüfusun yüzde 5'inin Kovid-19'a karşı antikor oluşturduğunun tahmin edildiğini dile getirdi.

ANTİKOR TESTLERİNİN YÜZDE YÜZ BAŞARIYLA DENENDİĞİNİ AÇIKLANMIŞTI

İngiliz hükümeti, antikor testlerinin yüzde yüz başarıyla denendiğini ve üretici firma Roche ile anlaşmaya varılması halinde haftada birkaç yüz bin test kitinin temin edilebileceğini bildirmişti.

Antikor testiyle, bir kişinin daha önce Kovid-19 hastalığını geçirip geçirmediği tespit ediliyor.

ÖLÜ SAYISI 36 BİNİ AŞTI

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bugün 338 artışla 36 bin 42'ye ulaştı. Nüfusu 66 milyonu bulan ülkede, bugüne kadar yapılan toplam Kovid-19 testi sayısı da 3 milyonu aştı.

İngiltere, 20 dakikada sonuç veren koronavirüs testleri denemeye başladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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