İngilizler marketlerde aşı olacak
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İngilizler marketlerde aşı olacak

26.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:34
İngilizler marketlerde aşı olacak

İngiliz Süpermarket zinciri ASDA, Covid-19 aşısı sunan ilk market oldu. İngiltere Sağlık Servisi (NHS) tarafından yapılan açıklamada, ASDA'nın Birmingham mağazasının içindeki eczane bölümünde bir aşı merkezi işletileceği belirtilerek, merkezin, ASDA'nın nitelikli personeli tarafından yönetileceği aktarıldı.

İngiliz Süpermarket zinciri ASDA, Covid-19 aşısı sunan ilk market oldu. İngiltere Sağlık Servisi (NHS) tarafından yapılan açıklamada, ASDA'nın Birmingham mağazasının içindeki eczane bölümünde bir aşı merkezi işletileceği belirtilerek, merkezin, ASDA'nın nitelikli personeli tarafından yönetileceği aktarıldı.

İngiltere'de korona virüs ile mücadele kapsamında ülke çapında aşı merkezleri genişletilirken, ASDA süpermarket zincirinin Covid-19 aşısı uygulayacak ilk süper market olacağı duyuruldu. İngiltere Sağlık Servisi (NHS) tarafından yapılan açıklamada, ASDA'nın Birmingham mağazasının içindeki eczane bölümünde bir aşı merkezi işletileceği belirtilerek, merkezin, ASDA'nın nitelikli personeli tarafından yönetileceği aktarıldı. Market yetkilileri de aşı merkezinin haftanın 7 günü boyunca 08.00-20.00 arasında hizmet vereceğini söyledi.

ASDA'nın İcra Kurulu Başkanı Roger Burnley, "Bu hizmeti sunmaktan gurur duyuyoruz. NHS ve hükümet tarafından yürütülen aşılama programının yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz" dedi.

Birmingham mağazasındaki eczane bölümünde oluşturulacak merkezde aşı olabilmek için NHS aracılığı ile randevu alınması gerektiğini belirten ASDA, aşı merkezlerine doğrudan başvuru yapılmaması konusunda halka uyarıda bulundu. Marketin diğer şubelerinde de aşı merkezlerinin kurulabilmesi için İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) ile çalışıldığı ifade edildi.

Kaynak: Tourism Today

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