İngilizce renkler nelerdir? Renklerin İngilizce karşılığı ne demektir? Kırmızı, sarı, mor, beyaz, mavi ve tüm renklerin İngilizce'si nedir?

İngilizce'yi akıcı konuşmak için belli başlı kalıpları, özellikleri vb. önemli kelimeleri bilmemiz gerekiyor. Bu önemli kelimelerden birileri de renklerdir. Günlük hayatımızda renkleri çok kullanırız. Aynı şekilde İngilizce'de de çok kullanılır. Peki renklerin İngilizce'si nedir? Tüm renklerin İngilizce anlamı ne demektir?

Okulda, sınavlarda, İngilizce kurslarında renklerin İngilizce'si lazım olabiliyor. Burada olmasa da İngilizce konuşurken günlük hayatta İngilizce renk isimleri çok gerekli olabilir. Peki İngilizce renkler nelerdir? Mavi, kırmızı, mor, beyaz, siyah renklerin İngilizce'si ne demektir? Renklerin İngilizce dilindeki karşılıkları nelerdir?

İNGİLİZCE RENK NE DEMEK?

Renk kelimesinin İngilizce'si "Color" demektir. Ek olarak "Color" Amerikan ingilizcesinde renk anlamına gelir. İngiltere ingilizcesinde ise renk "Colour" demektir. Bu farkı da iyi bilmek gerekmektedir.

RENKLERİN İNGİLİZCESİ NELERDİR?

Birçok renk mevcuttur. Daha önceden tüm renklerin isimlerini, ara renkler nelerdir, ana renkler nelerdir, renk kodları nelerdir vb. hepsini paylaşmıştık. O yazımızdan hepsine ulaşabilirsiniz.

Şimdi sizlere en gerekli olan renklerin İngilizce'leri nelerdir onları yazacağız. Ayrıca "pronunciation" yani telaffuzlarını da paylaşacağız.

RENKLERİN İNGİLİZCESİ

Red : Kırmızı

White : Beyaz

Black : Siyah

Blue : Mavi

Yellow : Sarı

Grey : Gri

Green : Yeşil

Orange : Turuncu

Pink : Pembe

Purple : Mor

Brown : Kahverengi

Navy Blue : Lacivert

Violet : Eflatun

Beige : Bej rengi

Silver : Gümüş

RENKLERİN İNGİLİZCE OKUNUŞLARI (TELAFFUZLARI) NASILDIR?

Kelimelerin telaffuzları en sağda verilenlerdir.

Red : Kırmızı : Red

White : Beyaz : Vayt

Black : Siyah : Blek

Blue : Mavi : Blu

Yellow : Sarı : Yelov

Grey : Gri : Grey

Green : Yeşil : Gri'n

Orange : Turuncu : Orınc

Pink : Pembe : Pink

Purple : Mor : Pö'rpıl

Brown : Kahverengi : Bravn

Navy Blue : Lacivert : Neyvi blu

Violet : Eflatun : Vaylıt

Beige : Bej rengi : Bej

Silver : Gümüş : Silvır

İNGİLİZCE RENKLER İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

İngilizce örnek cümlelerde ödevlerinizi yapabilir ve yüksek notlar alabilirsiniz. Şimdi bazı renklerle ilgili örnek cümleler ve Türkçe anlamlarını paylaşalım.

- What color is it?

Türkçesi : Bu ne renk?

- Which color do you like?

Türkçesi : Hangi rengi seversiniz?

- I prefer blue.

Türkçesi : Maviyi tercih ederim.

- We also have other colors.

Türkçesi : Başka renklerimiz de var.

- Do you have different colors?

Türkçesi : Farklı renkler var mı?

- Does it have red?

Türkçesi : Bunun kırmızısı var mı?

- I don't like the color.

Türkçesi : Rengi hoşuma gitmedi.

İNGİLİZCE RENKLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU CEVAP CÜMLELERİ

- What colour are they? (Ne renk onlar?)

Cevap : They are red. (Kırmızılar)

- What colour are your pens? (Kalemlerin ne renk?)

Cevap : They're blue. (Onlar mavi)

- What colour is the sun? (Güneş ne renk?)

Cevap : It's yellow. (Sarı)

- What colour is it? (Bu hangi renk?)

Cevap : It is black. (Siyah)

- What colour is the sky? (Gökyüzü ne renk?)

Cevap : It' light blue. (Açık mavi)

- What colour is Turkish flag? (Türk bayrağı ne renk?)

Cevap : It is red and white. (Kırmızı ve beyazdır.)

- What color is the moon? (Ay ne renk?)

Cevap : It's grey.

İNGİLİZCE RENKLERLE İLGİLİ BAZI BİLGİLER

"GRAY" VE "GREY" ARASINDAKİ FARK NEDİR?

İkisi de gri anlamlarına gelmektedir. Fakat arasındaki fark şudur:

"Gray" kelimesi Amerikan ingilizcesinde kullanılır.

"Grey" kelimesi ise İngiltere ingilizcesinde kullanılır.

"COLOR" VE "COLOUR" ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Color ve Colour aynı anlama geliyor. İkisi de renk demektir. Fakat Amerikan ve İngiliz ingilizcesine göre kullanımı farklıdır.

"Color" ABD ingilizcesinde kullanılır.

"Colour" İngiltere ingilizcesinde kullanılır.

İNGİLİZCE ANA VE ARA RENKLER NELERDİR?

Ana renkler Sarı, kırmızı ve mavidir. Ara renkler ise turuncu, mor ve yeşildir. İngilizceleri aşağıdaki gibidir:

Ana renkler : Red - Blue - Yellow

Ara renkler : Orange - Green - Purple

İNGİLİZCE KOYU, AÇIK VE PARLAK RENK NE DEMEKTİR?

Koyu : Dark

Ligth : Açık

Bright : Parlak

Bu bilgilere ek olarak:

Eğer bir rengi tarif ederken o rengin kesinliğinden emin değilseniz kelimelerin sonuna "ish" eki getirebilirsiniz. Mesela kırmızımsı, mavimsi vb. gibi kullanımlar yapabilirsiniz. Bu kelimelerin karşılığı şu şekilde:

Reddish : Kırmızımsı

Blueish : Mavimsi

Pinkish : Pembemsi

Yellowish : Sarımsı