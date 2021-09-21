İngiliz turizm acentelerinden 5 yıldızlı otellerde inceleme

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında oluşturduğu seyahat listesinde güncelleme yaptı. Güncellemede Türkiye, Pakistan, Maldivler, Mısır, Sri Lanka, Umman, Bangladeş ve Kenya'nın yer aldığı 8 ülke kırmızı listeden çıkarıldı. Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılmasıyla 23 Eylül itibarıyla İngiltere'den tatilciler gelebilecek.

Kemer Yöresel Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz da golf sezonu için İngiliz turistlerin önemine değinerek, "İngilizlerin ana pazarı Belek. Eylül-ekim ayları İngilizler için yoğun aylar. Dolayısıyla bunun kasıma da sarkacağını düşünürsek, golf turizminin ve havanın da iyi gitmesiyle, diğer sebeplerle gelen turistlerle birlikte bence ekim, kasım ve aralık ayları için sevindirici bir haber. Kemer'de çok fazla İngiliz göremesek de Kundu, Belek ve diğer alternatif İngiliz çeken pazarlar. Dolayısıyla her halükarda başlaması tabi ki çok olumlu" dedi.