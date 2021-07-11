İngiliz taraftarlar, Wembley Stadyumunu bastı
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İngiliz taraftarlar, Wembley Stadyumunu bastı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda İngiltere-İtalya arasındaki EURO 2020'nin final maçını biletleri olmadığı halde izlemek isteyen İngiliz taraftarlar, güvenlik bariyerlerini yıkarak stadyuma akın etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda İngiltere-İtalya arasındaki EURO 2020'nin final maçını biletleri olmadığı halde izlemek isteyen İngiliz taraftarlar, güvenlik bariyerlerini yıkarak stadyuma akın etti.

İngiltere'nin Başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda gerçekleşen EURO 2020 Final maçında İngiltere ve İtalya karşı karşıya geldi. Yerel saatle 20.00'de başlayan maç öncesi bazı İngiliz taraftarlar, stadyumun girişindeki güvenlik bariyerlerini yıkarak stadyuma biletsiz girdi.

Final öncesinde stadyumun dışında toplanan taraftarlar, aniden stantların altındaki alana koşarak, stadyuma girmeye çalıştı. Polis, bölgenin "son derece meşgul" olduğunu ve bileti olmayan hiç kimsenin Wembley'e seyahat etmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Wembley Stadyumu'ndan bir sözcü ise, "Stadyumun dış güvenlik çevre alanında meydana gelen bir olayla ilgileniyoruz ve polisin desteğini alıyoruz. İlgili alanlarda güvenlik önlemleri hızlı bir şekilde devreye alındı ve stadyuma bilet almayan kişilerle ilgili herhangi bir güvenlik ihlali yaşanmadı" açıklamasında bulundu.

(Aylin Karadeniz/İHA)

İngiliz taraftarlar, Wembley Stadyumunu bastı
İngiliz taraftarlar, Wembley Stadyumunu bastı
İngiliz taraftarlar, Wembley Stadyumunu bastı
İngiliz taraftarlar, Wembley Stadyumunu bastı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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