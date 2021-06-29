İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Rusya, Hollanda gemisini de taciz etti
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İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Rusya, Hollanda gemisini de taciz etti

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Dünya

Rusya'nın Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açmasının ardından, bir Hollanda savaş gemisini de taciz ettiği ortaya çıktı. Rusya ise savaş uçaklarının engelleme için havalandığını doğrulayarak tacizi kabul etmedi.

Hollanda Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait savaş uçaklarının geçen hafta Karadeniz'de donanmaya ait bir gemiyi taciz ettiğini duyurdu.

"DEFALARCA ALÇAK UÇUŞ YAPTI"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus savaş uçaklarının 24 Haziran'da Kırım'ın güneydoğusunda Hollanda donanmasına ait "Evertsen" adlı fırkateynin üzerinde "defalarca" alçak uçuş yaptığı bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Bakanı Ank Bijleveld-Schouten, Rus uçaklarının tacizlerini "sorumsuz hareketler" olarak değerlendirdi.

"SALDIRGAN DAVRANIŞLARIN GEREKÇESİ YOK"

Bijleveld-Schouten, Evertsen'in Karadeniz'de bulunma hakkına sahip olduğunu vurgulayarak, "Kaza riskini gereksiz yere artıran bu tür saldırgan davranışların hiçbir gerekçesi yok." ifadesini kullandı. Bijleveld-Schouten, konuyla ilgili Rus makamlarıyla görüşeceklerini belirtti.

Bakanlık, Hollanda donanmasına ait gemiyi taciz eden Rus jetlerinin mühimmat yüklü olduğu, yerel saatle 15.30 ila 20.20'de yaptıkları uçuşların ardından geminin elektronik aksamlarında kesintiler meydana geldiği bilgisini paylaştı.

RUSYA SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Rusya Savunma Bakanlığı ise, Rus uçaklarının Karadeniz'de Hollanda donanmasına ait "Evertsen" adlı fırkateyni taciz ettiğine yönelik suçlamaları reddetti.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz'de tarafsız sularda seyir halindeki Evertsen fırkateyninin, 24 Haziran'da rotasını değiştirerek Kerç Boğazı'na yöneldiği belirtildi.

Hollanda donanmasına ait gemiyi önlemek amacıyla Su-30 ve Su-24 savaş uçaklarının havalandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Rus uçaklarının uçuşlarından sonra Evertsen rotasını derhal değiştirerek uzaklaştı. Su-30 ve Su-24 savaş uçakları Hollanda gemisi çevresinde uluslararası kurallar doğrultusunda güvenli mesafeden uçtular" denildi.

RUSYA, İNGİLİZ GEMİSİNE DE ATEŞ AÇMIŞTI

Rus Savunma Bakanlığı, 23 Haziran'da yaptığı açıklamada, kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla İngiltere Kraliyet Donanması'na bağlı "HMS Defender" isimli İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtığını duyurmuştu.

İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Rusya, Hollanda gemisini de taciz etti
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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