Ünlü şarkıcı Robbie Willams balık diyeti nedeniyle ölümden döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ünlü şarkıcı Robbie Willams balık diyeti nedeniyle ölümden döndü

18.12.2020 11:35 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:12
Ünlü şarkıcı Robbie Willams balık diyeti nedeniyle ölümden döndü

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, zayıflamak için balık diyeti yapmaya başlayınca ölümden döndü. Günde iki kez balık yiyen ünlü isim, civa zehirlenmesinden dolayı hastanelik oldu.

İngiliz şarkıcı Robbie Williams, balık diyeti nedeniyle ölümden döndüğünü açıkladı. 46 yaşındaki şarkıcı "Günde iki kez balık yiyordum ve doktorun şimdiye kadar gördüğü en yüksek cıva zehirlenmesine sahipsin" dedi.

"ÖLMÜŞ OLABİLİRDİM, AYDA HAYATIMI KURTARDI"

Williams, "Cıva testi yaptırdım çünkü eşim nevrotiktir ve her zaman her türlü testi yaptırır. Her neyse, Tanrıya şükür! Cıva ve arsenik zehirlenmesinden ölmüş olabilirdim" dedi. Hemen bitki bazlı beslenmeye geçtiğini belirten Williams, Türk eşi Ayda'nın ikinci defa hayatını kurtardığını sözlerine ekledi.

İngiliz şarkıcı Robbie Willams balık diyeti nedeniyle ölümden döndü

CIVA ZEHİRLENMESİ NASIL OLUR?

Cıva doğal olarak balıklarda, kabuklu deniz hayvanlarında ve balık yiyen hayvanlarda oluşan bir elementtir. Marlin, köpek balığı ve kılıç balığı dahil olmak üzere besin zincirinin tepesindeki balıklarda daha yüksek seviyelerde bulunur. Kişilerin kabuklu deniz ürünlerini ve belirtilen balıkları fazla tüketmesiyle vücutlarında cıva miktarı yükselir. Cıvaya çok fazla maruz kalmak beyne, kalbe, böbreklere, akciğerlere ve bağışıklık sistemine zarar verebilir. Metal, doğmamış bebeklerin veya küçük çocukların kan dolaşımındaysa, insan sinir sistemlerine zarar verir, bu da onların düşünmesini ve öğrenmesini zorlaştırır. Cıva zehirlenmesi sonucu zayıf periferik görüş, el ayak koordinasyon eksikliği ve kas güçsüzlüğü ortaya çıkar.

Ünlü şarkıcı Robbie Willams balık diyeti nedeniyle ölümden döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Lütfi Elvan İlham Aliyev Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Öykü Çelik İrem Derici Haluk Levent Mustafa Üstündağ
Spor Neymar Ersun Yanal Kylian Mbappe Rıza Çalımbay Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Mhp Türk Kredi Karar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ünlü şarkıcı Robbie Willams balık diyeti nedeniyle ölümden döndü | Haberler.com Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 12:12:29. #1.14#
title