İngiliz şarkıcı Rita Ora, cesur paylaşımlarına devam ediyor!
Son dönemin parlayan yıldızlarından 29 yaşındaki Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımlarla yine gündem oldu. Güzel şarkıcının "Rita gülüyor" notuyla yaptığı paylaşımlara beğeni yağdı. Öte yandan, Rita'nın paylaşımlarında sütyen kullanmaması dikkatlerden kaçmadı.
Sosyal medyanın yeni gözdelerinden İngiliz şarkıcı Rita Ora, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve güzel şarkıcı, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Rita, bu kez koltukta uzandığı seksi pozu ile siyah askılı elbisesi ile çekilen pozlarını takipçileriyle paylaştı. 29 yaşındaki şarkıcının "Rita gülümsüyor" notuyla yaptığı bu paylaşımlarına yüz binlerce beğeni ve binlerce yorum geldi.
Rita'nın paylaşımlarında sütyen kullanmaması ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
AYNA KARŞISINDA ÇIPLAK POZ VERDİ
Öte yandan Rita Ora, geçtiğimiz günlerde ayna karşısında verdiği çıplak pozu takipçileriyle paylaşmıştı. Güzel şarkıcının bu paylaşımına da beğeni yağmıştı.
Haber Videosu: İngiliz şarkıcı Rita Ora, cesur paylaşımlarına devam ediyor!
-
herks istediğini yaşar noktaaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Rahmetli Özal zamanında uydu yayınını Ülkemize getirttiğinde ahlak bozucu kanallar var yasaklanmalı diyenlere cevaben Yahu kumanda elinizde olacak. ''''o kanallara girmez izlemezsin, seninde ahlağın bozulmaz o zaman '''' demişti. istemeyen resimleri izlemesin. resmi inceleyecek sonra da ahlaksızlık diyecek yok yaaa. . .Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
-
Buraya gelip ahlaktan bahsedenler kadar yalancı yok. Hem geliyorsun, hem bakıyorsun. Ahlaksız buluyorsan geç git, ne diye habere girip bakıyorsun sevgili ahlak abideleri.Cevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır
-
Ali akıllı ol. Patlatırım tokadı bak.3 4 Yayından Kaldır
-
Kes lan zırto, şamarlarım seni.3 3 Yayından Kaldır
-
aynaya bakınca ben de kendimi görürüm , ısınmaya kalırsa zaten buz gibi görüntülüCevap Yaz Yayından Kaldır
-
bütün zirto erkekler burda ulan boş sıkmayın bereberlik teflif etse uçarsınız boş zavallılarCevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
-
Utanmazlık diz boyu.Tutuklansın.Cevap Yaz 21 11 Yayından Kaldır
-
bu rumuz senin değil ki, , , , , neden şansını zorluyorsun, ayıp değil mi sence, , , , , , , , , , , , ,1 4 Yayından Kaldır
-
Anlaşıldı, hemen gidiyoruz.2 4 Yayından Kaldır