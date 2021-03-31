'İngiliz mutantı yüzde 35 daha bulaştırıcı'
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'İngiliz mutantı yüzde 35 daha bulaştırıcı'

Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ - Haberler | Sağlık
'İngiliz mutantı yüzde 35 daha bulaştırıcı'

KAYSERİ'de İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Şerife Yılmaz, "İngiliz mutantı yüzde 35 oranında daha bulaştırıcıdır.

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KAYSERİ'de İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Şerife Yılmaz, "İngiliz mutantı yüzde 35 oranında daha bulaştırıcıdır. O yüzden insanlarımızın aşılanmış olsalar bile bulaştırıcılık olmaması için maske, mesafe ve hijyen kurallarına devam etmeleri gerekmektedir" dedi.

Tekden Kayseri Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Şerife Yılmaz, Türkiye'de ağırlıklı olarak görülen İngiltere mutantı hakkında bilgi verdi. Yılmaz, İngiliz mutantının yüzde 35 oranında daha bulaştırıcı olduğunu söyleyerek, "O yüzden insanlarımızın aşılanmış olsalar bile bulaştırıcılık olmaması için maske, mesafe ve hijyen kurallarına devam etmeleri gerekmektedir. İngiliz mutantında hastaların semptomlarında bir değişiklik yok. Virüsün ilk görüldüğü gibi halsizlik, ateş, baş ağrısı, nefes darlığı, öksürük ve yorgunluk en temel belirtiler olmaya devam ediyor. Son haftalarda bizim de vaka sayılarımızda artış görülmektedir. İngiliz mutantlı hastaların takibinde en azından klinik olarak daha ağır seyretmediğini görüyoruz. Mutant virüste hastalık ağır geçmese de bulaştırıcılığı yüksek. Vaka artış oranımız yüzde 30 yükseldi. Hastalarda koku kaybı, eklem ağrıları ve halsizlik 6 hafta kadar sürmektedir" dedi.

'İNSANLAR SOSYALLEŞMEDEN UZAK DURMALIDIR'

Yılmaz, mevsim geçişleri nedeniyle vücut bağışıklığının zayıfladığına dikkat çekerek, "Mevsim geçişlerinde havaların bir ısınıp bir soğuması ile birlikte ümmin sistem çok zayıflamaktadır. İnsanların bu dönemde ümmin sistemini güçlendiren tarzda beslenmeyi ilke edinmesi gerekiyor. Havaların ısınması kimsede rehavete yol açmasın. Hasta olmamak için A, C ve D vitamini yönünden zengin beslenmeye dikkat edilmelidir. Ülke ve dünya olarak bir salgın ile mücadele ediyoruz. Bu nedenle insanların havaların ısınmasını fırsat bilerek piknik ve benzeri amaçla bu alanlara çıkmaması gerekiyor. İnsanlar sosyalleşmeden uzak durmalılar. Pandemi tedbirlerini elden bırakmamalılar" diye konuştu.


'İngiliz mutantı yüzde 35 daha bulaştırıcı'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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