İngiliz motosikletçi Jarvis'ten Kemer tanıtımı
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İngiliz motosikletçi Jarvis'ten Kemer tanıtımı

Ünlü İngiliz Enduro Motosiklet sporcusu Graham Jarvis, Kemer'de hem tatil hem de ilçenin tanıtımını yaptı.

İngiliz motosikletçi Jarvis'ten Kemer tanıtımı
07.08.2020 15:32 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:36

Ünlü İngiliz Enduro Motosiklet sporcusu Graham Jarvis, Kemer'de hem tatil hem de ilçenin tanıtımını yaptı.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı ve Kemer Belediye meclis üyesi Semih Özdemir'in daveti üzerine Kemer'e gelen ve yaklaşık 1 hafta Kemer'de kalan Graham Jarvis, Kemer'i tanıtan videolar çekmeyi de ihmal etmedi.

Her yıl Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer'de düzenlenen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışlarına da katılım sağlayan ünlü endurocu Jarvis, Kemer genelinde motosikletinin gazına bastı.

Kemer'in yaylaları, ovaları, dağları ve Olympos Teleferik'te zorlu parkurları aşan fabrika yarışçısı Jarvis, hem antrenman yapma imkanı elde etti hem de Kemer tanıtımı için video çekimleri yaptı.

Yaptığı çekimleri sosyal medya hesaplarından Kemer etiketi ile paylaşan Graham Jarvis, kısa sürede çok sayıda izleyici ve takipçiye ulaştı.

Hem Kemer hem de ülke tanıtımına büyük katkı sağlayan Jarvis, belediye meclis üyesi Semih Özdemir ile 1 hafta boyunca Kemer genelinde motosiklet sesiyle adeta kulakların pasını sildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İngiliz enduro motosiklet sporcusu Grham Jarvis'in dünyaca ünlü olduğunu ve çok sayıda takipçisinin olduğunu söyledi.

"Kemer'i en iyi şekilde tanıtmak"

Kemer'e gelen Jarvis'e ellerinden gelen desteği yaptıklarını anlatan Başkan Topaloğlu, "Semih Özdemir'e çok teşekkür ediyorum. O olmasaydı bizim Jarvis'i buraya getirme şansımız yoktu. Burada antrenmanlarını yaptı. Denizde dağda her yerde motosikletini kullandı. Kemer'i çok sevdiğini söyledi. Herkesi Kemer'e tatile davet etti. Burada koronavirüsün olmadığını söyledi. Jarvis'in yaptığı paylaşımlar Kemer'i çok fazla ön plana çıkardı. Dünyanın tanıdığı ünlü insanları Kemer'e getirebilirsek Kemer daha fazla tanınır ve bizim amacımız da budur." dedi.

Semih Özdemir ise enduronun en başarılı sporcularından İngiliz Grham Jarvis'i Kemer'de misafir etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Jarvis'in Kemer'i çok sevdiği için tatilini burada değerlendirmek istediği için geldiğini anlatan Özdemir, pandemi dolayısıyla bu yıl hiçbir yarışın olmaması dolayısıyla antrenman yapamadığını ancak Kemer'de bu imkanı elde ettiğini kaydetti.

"Enduro sporcularına Kemer'de eğitim verecek"

Özdemir, Jarvis ile bir projeye de imza attıklarına dikkat çekerek, "Jarvis muhtemelen bu yıl kariyerini sonlandıracak. Önümüzdeki yıllardan itibaren extrem enduro sürücülerine Kemer'de ileri seviye sürüş eğitimi verecek. Bununla ilgili karşılıklı anlaşmalarımızı tamamladık. Bu Kemer için güzel bir gelişme. Çünkü başarılı bir sporcu ve takipçi çok fazla olan birisi." dedi.

Grham Jarvis'in Kemer'de motosikletinin gazı basarak antrenman yaptığını ve videolar çektiğini aktaran Özdemir, şöyle konuştu: "Takipçi sayısı çok fazla bir sporcu. Kemer'de bulunduğu süre zarfında sürekli video çekimleri yaptı ve bunları sosyal medya hesaplarında Kemer etiketiyle paylaştı. Bu paylaşımlar zorlu pandemi günlerinde Kemer tanıtımı için çok olumlu oldu."

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışlarının da bu yıl 11'incisini yapacaklarını ve çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Kemer'den ayrılmadan önce açıklama yapan İngiliz motosikletçi Graham Jarvis de Kemer'i çok sevdiğini ve her fırsatta gelmek istediğini söyledi.

Kemer'de antrenman yapıp tatilini geçirme imkanı elde ettiğini ifade eden Jarvis, "Burayı çok seviyorum. Kemer'in yapısı ve doğası çok güzel. İnsanları sıcakkanlı. Burada güzel projelere de imza atacağız." dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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