İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatlerini üzerine çekti
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İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatlerini üzerine çekti

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla meşhur olan 25 yaşındaki İngiliz model Demi Rose, arkadaşları ile birlikte İspanya tatilinde görüntülendi. Genç model, cesur bikinisiyle kıvrımlarını sergilemekten kaçınmadı.

27.07.2020 21:54 | Son Güncelleme: 27.07.2020 22:18

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla kısa sürede ünlenen ve sonrasında modellik yapmaya başlayan 25 yaşındaki Demi Rose, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte tatil için soluğu İspanya'da aldı.

KIVRIMLARINI SERGİLEMEKTEN KAÇINMADI

İspanya tatilinin tadını çıkaran 25 yaşındaki genç model, üzerine giydiği vücudunu saran file elbisesiyle kıvrımlarını sergilemekten kaçınmadı. Rose, vücut hatlarını ortaya çıkaran cesur bikinisiyle de plajda tüm dikkatleri üzerine çekti.

İşte Demi Rose'un İspanya tatilinden kareler:

İngiliz model Demi Rose, file elbisesiyle kıvrımlarını sergilemekten kaçınmadı
İngiliz model Demi Rose, file elbisesiyle kıvrımlarını sergilemekten kaçınmadı
İngiliz model Demi Rose, file elbisesiyle kıvrımlarını sergilemekten kaçınmadı
İngiliz model Demi Rose, file elbisesiyle kıvrımlarını sergilemekten kaçınmadı
İngiliz model Demi Rose, file elbisesiyle kıvrımlarını sergilemekten kaçınmadı
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatlerini üzerine çekti
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