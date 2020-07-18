İngiliz medyasından Kur'an-ı Kerim ve hadislerle "kıyamet" uyarısı
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İngiliz medyasından Kur'an-ı Kerim ve hadislerle "kıyamet" uyarısı

İngiliz medyası, Kur'an-ı Kerim ve hadis kitaplarında yapılan incelemelerde 'Kıyamet Alemetleri" başlıklı yayınladığı haberinde "77 küçük ve 12 büyük kıyamet alametlerinin yaşanacağına dikkat çekti.

İngiliz medyasından Kur'an-ı Kerim ve hadislerle
18.07.2020 11:40 | Son Güncelleme: 18.07.2020 12:17
İngiliz medyası, Kur'an-ı Kerim ve hadis kitaplarında yapılan incelemelerde  'Kıyamet Alemetleri" başlıklı yayınladığı haberinde "77 küçük ve 12 büyük kıyamet alametlerinin yaşanacağına dikkat çekti.

İngiliz medyasından Daily Star, Kur'an-ı Kerim ve hadis kitaplarında yeralan kıyamet uyarılarını yayımladı. Gazetenin 'Kıyamet Günü' için 77 küçük ve 12 büyük  alemet öngörüldü" başlıklı haberinde, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının İslam dünyasında 'Kıyamet Günü' en büyük kıyamet alemetlerinden biri olarak gösterdiği ifade edildi.

ELON MUSK'IN SPACEX PROJESİ DE DEĞERLENDİRİLDİ

Haberde, uzak mesafelerin kısa sürede kat edilebilecek olmasının da bir kıyamet alemeti olduğu ifade edildi. İngiliz gazetesinin haberinde, ABD'li girişimci Elon Musk'ın SpaceX projesinin de bu alemetle ilişkilendirildiği belirtildi. 

ZAMAN KAVRAMI İLE İLİŞKİLENDİRİLDİ

Daily Star'ın haberinde Kuran- Kerim'de kıyamet alemetlerine geçen ayetlerde yer alan zaman kavramına da değinildi. Zamanın daha hızlı geçmesinin de küçük kıyamet alemetlerine dikkat çekildiği haberde, zaman kavramı sosyal medya ile ilişkilendirildi. İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle, internet ve özellikle sosyal medya kullanımının zamanın akışının daha hızlı olmasına neden olduğu belirtilirken, gazete haberinde, "kıyamet alemetleri yaklaşıyor" diye uyarıda bulundu. 


- İngiltere

Kaynak: DHA

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