İngiliz iş insanı tarih yazdı! Uzaya ulaşıp dünyaya geri döndü
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BBC

İngiliz iş insanı tarih yazdı! Uzaya ulaşıp dünyaya geri döndü

BBC - Haberler | Dünya

İngiliz iş insanı Sir Richard Branson, üç diğer yolcuyla birlikte uzayın başladığı sınır olan 100 kilometre yüksekliğe çıkmayı başardı. Branson'ı taşıyan uçak uzaya ulaştıktan kısa bir süre sonra Dünya'ya döndü. Uçuş internet üzerinden de canlı olarak yayınlandı.

İngiliz işadamı Sir Richard Branson uzaya giden ilk milyarder olarak tarihe geçti. Uluslararası ajanslar, Branson ve beraberindeki beş kişinin uzay sınırına ulaştığını duyurdu.

Uçuşta Virgin Galactic'te Baş Astronot Eğitmeni Beth Moses, Virgin Galactic'te Baş Operasyon Mühendisi olan Colin Bennett ve Virgin Galactic'te Devlet İşleri ve Araştırma Operasyonları Başkan Yardımcısı olan Sirisha Bandla da yer aldı. Görev, Unity için 22. uçuş testi ve şirketin dördüncü mürettebatlı uzay uçuşu olarak kayıtlara geçti.

6 KİŞİ UÇTU

Ayrıca, şirket kurucusu Branson da dahil olmak üzere iki pilot ve dört görev uzmanından oluşan tam bir mürettebatı taşıyan ilk gemi oldu.

İngiliz iş insanı tarih yazdı! Uzaya ulaşıp dünyaya geri döndü

2004'TEN BERİ BU ANIN HAYALİNİ KURUYOR

Sir Richard'ın bu hedefine ulaşması yıllar aldı. Bu projeye 2004'te başlayan işadamı, 2007'de ilk uçuşu gerçekleştirmeyi umuyordu. Fakat teknik sorunlar ve 2014'teki deneme uçuşu sırasında gerçekleşen ölümcül bir kaza, projenin gecikmesine yol açtı. BBC'ye konuşan Sir Richard "Çocukluğumdan beri uzaya çıkmak istiyordum ve önümüzdeki 100 yıl boyunca yüz binlerce kişinin bu hayali gerçekleştirmesini sağlamayı hedefliyorum" demişti:

"Neden uzaya çıkmasınlar ki? Uzay sıra dışı bir yer, Evren de büyüleyici… İnsanların güzel Dünyamıza uzaktan bakıp, yeryüzüne döndükten sonra da Dünya'ya iyi bakmasını istiyorum."

Büyük bir uçak tarafından 15 kilometre yüksekliğe çıkarılan Unity adlı roket o yükseklikte uçaktan ayrılarak roket motoruyla saatte 4 bin kilometre hızla 90 saniyede 100 kilometre yüksekliğe çıkabiliyor. Uçuşun zirve noktasında yer çekimi hissi de yok oluyor.

BEZOS DA UZAYA ÇIKACAK

Unity'nin bu alanda rakipleri de var. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi tarafından geliştirilen uzay aracı da yörünge altı denen bu yüksekliğe çıkabiliyor. Bezos da 20 Temmuz'da şirketinin aracıyla uzaya çıkacak. Yörünge altı yüksekliklerde uzay aracı dünyanın yer çekiminden kaçabilecek yüksekliğe çıkmamış oluyor. Böylece bir süre sonra yere inmek zorunda kalıyorlar. Yörüngeye oturan araçlar ise diledikleri kadar orada kalabiliyor.

İngiliz iş insanı tarih yazdı! Uzaya ulaşıp dünyaya geri döndü
BBC
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