İngiliz ilaç devi AstraZeneca'nın koronavirüs aşısı 2020 sonuna kadar hazır olabilir
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İngiliz ilaç devi AstraZeneca'nın koronavirüs aşısı 2020 sonuna kadar hazır olabilir

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı yürütülen aşı çalışmalarıyla ilgili müjdeli haber geldi. İngiliz ilaç devi AstraZeneca'nın geliştirdiği potansiyel Kovid-19 aşısının yıl sonuna kadar hazır olabileceği belirtildi.

İngiliz ilaç devi AstraZeneca'nın koronavirüs aşısı 2020 sonuna kadar hazır olabilir
02.09.2020 19:00 | Son Güncelleme: 02.09.2020 19:09

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ortaklığında geliştirilen potansiyel koronavirüs açısının yıl sonunda piyasada olabileceğini açıkladı.

Parlamento'da açıklama yapan Speranza, "Potansiyel bir aşıdan bahsediyoruz, bu yüzden son derece ihtiyatlı davranmalıyız, ancak aşının güvenli olduğu onaylanırsa 2020'nin sonunda hazır olacaktır" dedi.

AB ÜYESİ ÜLKELER 336 MİLYON EURO ÖDEME YAPMIŞTI

Avrupa Komisyonu AstraZeneca'ya aşının AB üyesi ülkelere sağlanması için, 300 milyon doz karşılığında 336 milyon euro ödeme yapmıştı. Bununla birlikte, İtalyan bakan daha önce "ADZ122" adı verilen aşının tek dozunun Avrupa'da 2,5 euroya (yaklaşık 22 Türk Lirası) uygulanacağını açıklamıştı. Söz konusu aşının, dünya genelinde 2,1 milyarı aşkın doz üretilmesi hedefleniyor.

NE OLMUŞTU?

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 863 bin 89 kişi hayatını kaybetti, 26 milyonu aşkın insan ölümcül salgına yakalandı.

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