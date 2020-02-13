İngiliz hükümetinde seçim zaferi sonrası Johnson'a ilk başkaldırı: Maliye Bakanı istifa etti
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İngiliz hükümetinde seçim zaferi sonrası Johnson'a ilk başkaldırı: Maliye Bakanı istifa etti

İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid istifa etti. Perşembe günü yaşanan sürpriz gelişme Başbakan Boris Johnson'ın seçimler sonrası kabinenin kontrolünü sağladığı şeklindeki imajı zedelenmiş oldu.

13.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:16
İngiliz hükümetinde seçim zaferi sonrası Johnson'a ilk başkaldırı: Maliye Bakanı istifa etti

İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid istifa etti. Perşembe günü yaşanan sürpriz gelişme Başbakan 'ın seçimler sonrası kabinenin tam kontrolünü sağladığı şeklindeki imajını zedelemiş oldu.


Kabine değişiminin siyaset gündemine olan etkilerini sınırlı tutmak isteyen Johnson hızlı şekilde Javid'in yerine yardımcısı Rishi Sunak'ı getirdi. Sunak Johnson'a sadık bir isim olarak biliniyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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