İngiliz doktor, koronavirüsten ölen insanlarla ilgili ürküten gerçeği dünyayla paylaştı: Çok sağlıklı insanlardı

Dünya, koronavirüs salgını ile yeniden büyük bir mücadeleye girdi. İngiltere'de de vaka sayılarının ciddi boyutlara ulaşmasının ardından gözler yoğun bakımlara çevrildi. Cwmbran'daki Grange Üniversite Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde çalışan David Hepburn ise hastalarla ilgili önemli bir detayı dünya ile paylaştı.

"ÇOĞU SAĞLIKLI İNSANLAR VE BAŞKA BİR HASTALIKLARI YOK"

Koronavirüsten kaybettikleri insanların sağlıklı olmasının dikkate değer olduğunu belirten Dr. Hepburn, "Şu anda yoğun bakımlarda aşırı bir yoğunluk yok. Ancak virüs nedeniyle kaybettiğimiz hastalar var. Üstelik altta yatan başka bir hastalıkları yok ve baktığınız zaman hepsinin 30 yıldan fazla yaşayacak insanlar olduğunu düşünürsünüz" ifadelerini kullandı.

"YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALARIN BİRÇOĞU AŞISIZ"

Yoğun bakımlarda yatan hastalarla ilgili bir başka detaya daha dikkat çeken Dr. Hepburn, "Omicron varyantında henüz zirve vaka sayısına ulaşılmadı. Bu nedenle yoğun bakımlarda da tedirgin bir bekleyiş var. Fakat yoğun bakımdaki insanlar genç ve aşısız insanlar" dedi.

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