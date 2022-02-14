İnfial yaratan defile! Kadın modeller üzerlerinde sadece bantla podyuma çıktı

New York Moda haftası çerçevesinde düzenlenen bir defile, içeriği nedeniyle tartışma konusu oldu. Bant bikini olarak tasarlanan bir ürünü sergileyen modellerin üzerinde sadece siyah bant yer aldı.

16 ŞUBAT'A KADAR SÜRECEK

Kadın modellerin bu şekilde sahneye çıkması bir anda dünya basınının gündemine oturdu. 11 Şubat'ta başlayan defile, 16 Şubat'a kadar devam edecek.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Küba-Amerikalı Joel Alvarez tarafından tasarlanan bikiniler, bazı kimseler tarafından beğenilirken, bazıları tarafından da fazla açık olmakla eleştirildi. Bu eleştirilere yanıt veren tasarımcı Joel Alvarez, bantlar sayesinde vücut güzelliğini ortaya çıkarmayı hedeflediğini dile getirdi.

İşte tartışma yaratan bikini modeli: