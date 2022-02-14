İnfial yaratan defile! Kadın modeller üzerlerinde sadece bantla podyuma çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İnfial yaratan defile! Kadın modeller üzerlerinde sadece bantla podyuma çıktı

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
 - Güncelleme:
İnfial yaratan defile! Kadın modeller üzerlerinde sadece bantla podyuma çıktı

New York Moda Haftası kapsamında koli bantlı bikini tasarımlarıyla sahneye çıkan modeller, dünya basınında gündem oldu. Modellerin üzerinde sadece bant taşıması hem övgü hem de eleştiri topladı.

New York Moda haftası çerçevesinde düzenlenen bir defile, içeriği nedeniyle tartışma konusu oldu. Bant bikini olarak tasarlanan bir ürünü sergileyen modellerin üzerinde sadece siyah bant yer aldı.

16 ŞUBAT'A KADAR SÜRECEK

Kadın modellerin bu şekilde sahneye çıkması bir anda dünya basınının gündemine oturdu. 11 Şubat'ta başlayan defile, 16 Şubat'a kadar devam edecek.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Küba-Amerikalı Joel Alvarez tarafından tasarlanan bikiniler, bazı kimseler tarafından beğenilirken, bazıları tarafından da fazla açık olmakla eleştirildi. Bu eleştirilere yanıt veren tasarımcı Joel Alvarez, bantlar sayesinde vücut güzelliğini ortaya çıkarmayı hedeflediğini dile getirdi.

İşte tartışma yaratan bikini modeli:

İnfial yaratan defile! Kadın modeller üzerlerinde sadece bantla podyuma çıktı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

New York, Amerika, Model, Cinsellik, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title